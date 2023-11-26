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إصابة سبعة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في غزة

11/26/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الثاني(بترا)- أصيب 7 فلسطينيين بجروح، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة في بعض المناطق في داخل مدينة غزة وشمالي القطاع أطلقت النار تجاه مواطنين تفقدوا منازلهم في تلك المناطق، ما اسفر عن إصابة سبعة مواطنين بجروح مختلفة.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
26/11/2023 12:46:02

MENAFN26112023000117011021ID1107487391

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