إصابة سبعة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في غزة

إصابة سبعة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في غزة
التاريخ
11/26/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الثاني(بترا)- أصيب 7 فلسطينيين بجروح، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة في بعض المناطق في داخل مدينة غزة وشمالي القطاع أطلقت النار تجاه مواطنين تفقدوا منازلهم في تلك المناطق، ما اسفر عن إصابة سبعة مواطنين بجروح مختلفة.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
26/11/2023 12:46:02
MENAFN26112023000117011021ID1107487391
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