اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمر سلامة، في مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023، تحت شعار "التعليم العالي ذو التأثير: أهمية التعلُّم بين الثقافات والحوار" في جامعة قطر.

وقال الدكتور سلامة، خلال المؤتمر وفق بيان صحفي لاتحاد الجامعات العربية اليوم الأحد، إن التحول الرقمي يتمتع بإمكانية إحداث تحول كامل في الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويتواصلون، ما يفتح إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات خارج الحدود.

وأضاف أن التحول الرقمي يلعب دورا مهما في التعلم والحوار بين الثقافات في العالم العربي، حيث أنه يسد الفجوات الثقافية ويمكّن الناس من مختلف البلدان العربية من التواصل والمشاركة في حوار بين الثقافات، بشكل لم يسبق له مثيل.

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت تبادل الأفكار ووجهات النظر والممارسات الثقافية، وكسرت الحواجز وعززت التفاهم المتبادل بين المجتمعات العربية.

وبين أن المنصات الرقمية أتاحت للأفراد العرب إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى من جميع أنحاء العالم، من خلال الموارد عبر الإنترنت والمنصات التعليمية ومحتوى الوسائط المتعددة، يمكن للناس في العالم العربي استكشاف الثقافات واللغات والتقاليد المختلفة وتوسيع معرفتهم وفهمهم.

وأوضح سلامة، أن المنصات الرقمية عززت التواصل بين الأفراد والمنظمات في العالم العربي، وسمحت للمجتمعات والمنتديات والفعاليات الافتراضية عبر الإنترنت بتبادل الخبرات والرؤى الثقافية، ما يعزز التعلم والتعاون بين الثقافات.

وقال إن التحول الرقمي سهّل فرص تعلم اللغات، ما سمح للأفراد في العالم العربي بالمشاركة في برامج تبادل اللغة والتواصل مع الناطقين بلغات مختلفة، ومن خلال تطبيقات تعلم اللغة ومجتمعات اللغة عبر الإنترنت وتبادل اللغات الافتراضية، ما عزز الحوار والتفاهم بين الثقافات.

ويتضمن المؤتمر عقد عدد من الجلسات التفاعلية مع أكثر من 100 رئيس جامعة و40 متحدثا أكاديميا، حيث سيتناول المؤتمر كيفية تأثير الجامعات حول العالم على تعزيز التواصل والحوار بين الثقافات، كما يسلط الضوء على تأثير التحديات الجيوسياسية على هذه الجهود، وتأثيراتها الواسعة في المجتمعات.

ويناقش المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة محاور عدة، منها "الضرورة الثقافية في عالم يتجه نحو التراجع عن العولمة"، "فتح المعرفة لصالح الإنسانية في عالم مترابط" و"تأثير الجغرافيا السياسية على مستقبل التعاون الدولي"، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات العمل المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مساهمات الجامعات في تطوير المهارات الثقافية وتعزيز التفاهم وثقافة الحوار بين الثقافات باعتبارها مراكز للمعرفة، بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة دور العلم المفتوح في تعزيز الممارسات العلمية الشفافة والمتعاونة والشمولية، كما سيناقش المؤتمر تأثير التحديات الجيوسياسية على مستقبل التعاون الدولي، مع التركيز على قدرة التعليم العالي في مواجهة التحديات وإدخال ديناميكيات جديدة.

--(بترا)

س ص/أ م

26/11/2023 12:21:28