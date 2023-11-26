روسيا: إسقاط 11 مسيرة كانت متجهة لتنفيذ هجوم على العاصمة موسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة بدون طيار، كانت بمهمة تنفيذ هجوم على العاصمة الروسية موسكو.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان صحفي :"أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مناطق موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة".

--(بترا)

س ح/أ م/ب ط

26/11/2023 12:20:55