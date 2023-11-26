روسيا: إسقاط 11 مسيرة كانت متجهة لتنفيذ هجوم على العاصمة موسكو

روسيا: إسقاط 11 مسيرة كانت متجهة لتنفيذ هجوم على العاصمة موسكو
التاريخ
11/26/2023 2:27:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة بدون طيار، كانت بمهمة تنفيذ هجوم على العاصمة الروسية موسكو.
وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان صحفي :"أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مناطق موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة".
--(بترا)
س ح/أ م/ب ط
26/11/2023 12:20:55
MENAFN26112023000117011021ID1107487388
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