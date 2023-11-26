أشرف زكي وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح يرافقون جثمان طارق عبد العزيز.. صور

MENAFN - Youm7) هرع نجوم الفن وأصدقاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز ، إلى المستشفى، حيث يرقد جثمان الراحل في ثلاجة الموتى، وحضر الدكتور أشرف زكي ليواسي نجل الراحل معتصم طارق عبد العزيز، فيما حضر كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج كريم أبو ذكري والمخرج طارق رفعت والفنان علي الطيب والفنان عزوز عادل.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.

ونعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل "بقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملاً.





وأشار أبوذكري، إلى أن طارق كان شخص ودود جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.

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معتصم-نجل-طارق-عبد-العزيز





هنادي-مهنا



