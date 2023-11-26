أشرف زكي وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح يرافقون جثمان طارق عبد العزيز.. صور

(MENAFN
- Youm7) هرع نجوم الفن وأصدقاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز ، إلى المستشفى، حيث يرقد جثمان الراحل في ثلاجة الموتى، وحضر الدكتور أشرف زكي ليواسي نجل الراحل معتصم طارق عبد العزيز، فيما حضر كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج كريم أبو ذكري والمخرج طارق رفعت والفنان علي الطيب والفنان عزوز عادل.
وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.
ونعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل "بقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.
وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملاً.
وأشار أبوذكري، إلى أن طارق كان شخص ودود جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.
أصدقاء-طارق-عبد-العزيز
معتصم-نجل-طارق-عبد-العزيز
هنادي-مهنا
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