عمر طلعت زكريا: ضحكتك كانت مالية وشك النهاردة وكأنك بتودعنا

MENAFN - Youm7) نعى الفنان عمر طلعت زكريا، الفنان طارق عبد العزيز ، الذى رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مع السلامة يا حبيبي يا طيب يا أبو قلب نضيف عمري ماهنسي بعد الحب والعشره دي كلها أنك تتوفي قدام عيني".

وتابع عمر طلعت زكريا: "قد إية الحياة دي مرعبة الإنسان ممكن فى أقل من ثانية ميبقاش موجود، ضحكتك كانت مالية وشك النهاردة وكأنك كنت بتودعنا السلام أمانة للي سبقونا ووحشونا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مأواك الجنة ونعيمها".

يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور

القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال

الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".