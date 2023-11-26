عمر طلعت زكريا: ضحكتك كانت مالية وشك النهاردة وكأنك بتودعنا

(MENAFN
- Youm7) نعى الفنان عمر طلعت زكريا، الفنان طارق عبد العزيز ، الذى رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مع السلامة يا حبيبي يا طيب يا أبو قلب نضيف عمري ماهنسي بعد الحب والعشره دي كلها أنك تتوفي قدام عيني".
وتابع عمر طلعت زكريا: "قد إية الحياة دي مرعبة الإنسان ممكن فى أقل من ثانية ميبقاش موجود، ضحكتك كانت مالية وشك النهاردة وكأنك كنت بتودعنا السلام أمانة للي سبقونا ووحشونا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مأواك الجنة ونعيمها".
يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.
كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور
القبطي في "فيلم ثقافي".
وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال
الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
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