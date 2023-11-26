طارق عبد العزيز الصديق الوفي.. التحق بأصدقائه الراحلين وترك صورة بصحبتهم

(MENAFN
- Youm7) تسبب خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز
في حزن الجمهور المصري بشكل خاص والجمهور العربي بشكل عام، وكذلك الوسط الفني، فكان الفنان طارق عبد العزيز شخصية طيبة يحبه الكثير وتجمعه الصداقة بالكثير من زملائه، فكانت شخصيته محبوبة لدى الجميع.
صور طارق عبد العزيز
يستحق الفنان طارق عبد العزيز أن يطلق عليه الصديق الوفى، فكان على مدار حياته يترك صورة مع أصدقائه الراحلين في حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ويقوم بتثبيتها بشكل دائم، وبالفعل هو ما تركه قبل رحيله والتحاقه بهم، فقام بتثبيت صورة مع خالد صالح وعامر منيب وكذلك مصطفى درويش الذى رحل مؤخرًا، عن عالمنا.
طارق عبد العزيز مع عامر منيب
يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.
طارق عبد العزيز وخالد صالح
كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور
القبطي في "فيلم ثقافي".
طارق عبد العزيز مع مصطفي درويش
وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال
الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
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