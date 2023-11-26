طارق عبد العزيز الصديق الوفي.. التحق بأصدقائه الراحلين وترك صورة بصحبتهم

MENAFN - Youm7) تسبب خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيزفي حزن الجمهور المصري بشكل خاص والجمهور العربي بشكل عام، وكذلك الوسط الفني، فكان الفنان طارق عبد العزيز شخصية طيبة يحبه الكثير وتجمعه الصداقة بالكثير من زملائه، فكانت شخصيته محبوبة لدى الجميع.

صور طارق عبد العزيز

يستحق الفنان طارق عبد العزيز أن يطلق عليه الصديق الوفى، فكان على مدار حياته يترك صورة مع أصدقائه الراحلين في حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ويقوم بتثبيتها بشكل دائم، وبالفعل هو ما تركه قبل رحيله والتحاقه بهم، فقام بتثبيت صورة مع خالد صالح وعامر منيب وكذلك مصطفى درويش الذى رحل مؤخرًا، عن عالمنا.

طارق عبد العزيز مع عامر منيب

يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

طارق عبد العزيز وخالد صالح





كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور

القبطي في "فيلم ثقافي".

طارق عبد العزيز مع مصطفي درويش





وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال

الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".