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نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقيًا فى الإسكندرية يوم 15 ديسمبر

11/26/2023 2:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقيًا يوم 15 شهر ديسمبر المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

وشاركت مؤخرًا نسمة بمهرجان القلعة فى نستخته الـ 31 الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وقدمت عازفة الماريمبا
في الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها كركشنجي دبح كبشه وحلو المكان وياحلو صبح و3 دقات وحارة السقايين وشنكلوه وأكدب عليك والغزالة رايقة.

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح
الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.







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