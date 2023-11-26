نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقيًا فى الإسكندرية يوم 15 ديسمبر

(MENAFN
- Youm7) تحيى عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقيًا يوم 15 شهر ديسمبر المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.
وشاركت مؤخرًا نسمة بمهرجان القلعة فى نستخته الـ 31 الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وقدمت عازفة الماريمبا
في الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها كركشنجي دبح كبشه وحلو المكان وياحلو صبح و3 دقات وحارة السقايين وشنكلوه وأكدب عليك والغزالة رايقة.
نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح
الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.
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