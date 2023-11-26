كيف كانت الشحرورة صباح أيقونة للموضة والجمال؟.. ما زالت ديفا 2024

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة الشحرورة صباح، النجمة اللبنانية الأصل مصرية الهوى والموهبة، التي تربعت على عرش السينما، وظلت أيقونة للموضة والجمال والانطلاق وحب للحياة حتى يومنا هذا، ولأنها طوال الوقت في ذاكرة كل محبيها، يستعرض "اليوم السابع" كيف استطاعت الشحرورة الجلوس على عرش الموضة طوال سنوات حياتها حتى بعد رحيلها، وحتى موضة 2024 التي بها الكثير من تفاصيل إطلالات صباح سواء في الملابس أو المكياج بجانب لون الشعر المميز.
لون الشعر ملابس صباح
كانت
الشحرورة
في الغالب ترتدي الملابس التي تليق عليها، ولكنها في الكثير من الأوقات كانت تحب الملابس اللامعة البراقة، ليس فقط في الفساتين بل كانت في البلوزات أو "السوت" التي ارتدت منها الكثير من الأشكال، والذي يعتبر موضة 2024 بقوة.
الاستايل اللامع مكياج صباح
أما عن المكياج فكانت عاشقة للبساطة في غالبية إطلالاتها خلال شبابها، بالرغم من كونها شقراء كانت تعشق رسم اعينها بالايلينر، الأمر الذي كان يبرز جمال عينيها، ويجعلها وكأنها تضع كمية كبيرة من المكياج بالرغم من عدم وضعها شيئاً سواء الكحل والروج فقط.
المكياج فساتين صباح
وعن فساتين النجمة الراحلة صباح فحدث ولا حرج، فكان لها حضور مبهر، حتى في سنواتها الأخيرة، كانت تفضل الفساتين "الاوف شولدر" و "وان شولدر" ذات الكم الواحد بقصتها المميزة، والتي تعتبر أيضاً موضة فساتين السهرة لعام 2024.
الاوف شولدر الألوان الصريحة
بجانب الرقة والنعومة كانت تفضل صباح ارتداء الألوان الصريحة القوية، مثل الفوشيا والأحمر القوي بجانب اللون الأصفر والأخضر، هذه الألوان التي تعتبر ألوان صيفية لكنها تتواجد بقوة في شتاء 2024.
الألوان الصريحة لون الشعر
أما عن لون الشعر المميز للشحرورة فكانت عاشقة للون الأصفر القوي، بعد فترة طويلة من لون الشعر العسلي الهادئ، وهذان اللونان يعتبرا من أكثر الألوان استخداماً في الأعوام القليلة الماضية حتى موضة 2024.
موضة ألوان الشعر
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