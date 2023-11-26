كيف كانت الشحرورة صباح أيقونة للموضة والجمال؟.. ما زالت ديفا 2024

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة الشحرورة صباح، النجمة اللبنانية الأصل مصرية الهوى والموهبة، التي تربعت على عرش السينما، وظلت أيقونة للموضة والجمال والانطلاق وحب للحياة حتى يومنا هذا، ولأنها طوال الوقت في ذاكرة كل محبيها، يستعرض "اليوم السابع" كيف استطاعت الشحرورة الجلوس على عرش الموضة طوال سنوات حياتها حتى بعد رحيلها، وحتى موضة 2024 التي بها الكثير من تفاصيل إطلالات صباح سواء في الملابس أو المكياج بجانب لون الشعر المميز.

لون الشعر ملابس صباح

كانت

الشحرورة

في الغالب ترتدي الملابس التي تليق عليها، ولكنها في الكثير من الأوقات كانت تحب الملابس اللامعة البراقة، ليس فقط في الفساتين بل كانت في البلوزات أو "السوت" التي ارتدت منها الكثير من الأشكال، والذي يعتبر موضة 2024 بقوة.

الاستايل اللامع مكياج صباح

أما عن المكياج فكانت عاشقة للبساطة في غالبية إطلالاتها خلال شبابها، بالرغم من كونها شقراء كانت تعشق رسم اعينها بالايلينر، الأمر الذي كان يبرز جمال عينيها، ويجعلها وكأنها تضع كمية كبيرة من المكياج بالرغم من عدم وضعها شيئاً سواء الكحل والروج فقط.

المكياج فساتين صباح

وعن فساتين النجمة الراحلة صباح فحدث ولا حرج، فكان لها حضور مبهر، حتى في سنواتها الأخيرة، كانت تفضل الفساتين "الاوف شولدر" و "وان شولدر" ذات الكم الواحد بقصتها المميزة، والتي تعتبر أيضاً موضة فساتين السهرة لعام 2024.

الاوف شولدر الألوان الصريحة

بجانب الرقة والنعومة كانت تفضل صباح ارتداء الألوان الصريحة القوية، مثل الفوشيا والأحمر القوي بجانب اللون الأصفر والأخضر، هذه الألوان التي تعتبر ألوان صيفية لكنها تتواجد بقوة في شتاء 2024.

الألوان الصريحة لون الشعر

أما عن لون الشعر المميز للشحرورة فكانت عاشقة للون الأصفر القوي، بعد فترة طويلة من لون الشعر العسلي الهادئ، وهذان اللونان يعتبرا من أكثر الألوان استخداماً في الأعوام القليلة الماضية حتى موضة 2024.

موضة ألوان الشعر



