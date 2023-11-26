الفستان البنى موضة شتاء 2024.. والسوشيال ميديا تسخر: عباية سكينة

(MENAFN
- Youm7) ريا وسكينة المسلسل المصري الذي حاز على إعجاب الملايين من المتابعين، ولم يملوا منه مهما تمت إعادة إذاعته، وذلك بسبب الشخصيات الرئيسية التي برعت النجمتان عبلة كامل وسمية الخشاب في تجسيدها، بجانب الإكسسوارات التي استخدماها في المسلسل ومن بينها الملابس، التي كانت تعبر بشكل كبير عن هذه الفترة، ومن ضمن هذه القطع "عباية سكينة" الشهيرة ذات اللون البني، والتي تتميز بالتصميم "الماكسي" الذي يلائم شكل الجسم، والذي يأخذ شكل الفستان اكثر من العباءة، والتي
صادف أنه موضة خريف و شتاء 2024 وسرعان ما ربط مستخدمو السوشيال ميديا بينه وبين المسلسل.
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تعليقات السوشيال ميديا عباية سكينة باللون البني.. موضة شتاء 2024 اللون البني
يعتبر اللون البني والبني المحمر الذي يميل للألوان الدافئة
موضة شتاء 2024 ، خاصة في الفساتين الضيقة والجامبسوت، والتي تناسب غير المحجبات، والمحجبات إذا تم ارتداء كومونو أو كارديجان وسع عليها.
اللون البني موضة شتاء 2024
أما هذا التصميم من العباءات أو الفساتين فهو موضة شتاء 2024 بكل ألوانه خاصة الألوان الأحادية مثل الأوف وايت والأسود والجراي، بجانب اللون البني الذي يستحوز على كل "كوليكشن" الشتاء هذا العام.
موضة شتاء عباية سكينة
أما التصميم الأكثر شهرة هذه الفترة هو تصميم "عباية سكينة" الضيقة والتي تتميز بالأكمام "السمكة" ذات التصميم الواسع بعض الشيء، بجانب الخامة الصوف أو القطن التي تزيد من الدفئ في فترة الشتاء القاسية والباردة.
عبايات موضة الملابس الجلدية باللون البني
أيضاً اللون البني يكتسح موضة شتاء 2024، خاصة في قطع الملابس الجلدية سواء كانت جواكيت أو جيبة أو بنطلون، حتى الأحذية، وكذلك كل درجات البني المميزة.
جيبة جلد
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