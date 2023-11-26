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الفستان البنى موضة شتاء 2024.. والسوشيال ميديا تسخر: عباية سكينة

11/26/2023 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) ريا وسكينة المسلسل المصري الذي حاز على إعجاب الملايين من المتابعين، ولم يملوا منه مهما تمت إعادة إذاعته، وذلك بسبب الشخصيات الرئيسية التي برعت النجمتان عبلة كامل وسمية الخشاب في تجسيدها، بجانب الإكسسوارات التي استخدماها في المسلسل ومن بينها الملابس، التي كانت تعبر بشكل كبير عن هذه الفترة، ومن ضمن هذه القطع "عباية سكينة" الشهيرة ذات اللون البني، والتي تتميز بالتصميم "الماكسي" الذي يلائم شكل الجسم، والذي يأخذ شكل الفستان اكثر من العباءة، والتي
صادف أنه موضة خريف و شتاء 2024 وسرعان ما ربط مستخدمو السوشيال ميديا بينه وبين المسلسل.



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تعليقات السوشيال ميديا عباية سكينة باللون البني.. موضة شتاء 2024 اللون البني

يعتبر اللون البني والبني المحمر الذي يميل للألوان الدافئة
موضة شتاء 2024 ، خاصة في الفساتين الضيقة والجامبسوت، والتي تناسب غير المحجبات، والمحجبات إذا تم ارتداء كومونو أو كارديجان وسع عليها.


اللون البني موضة شتاء 2024

أما هذا التصميم من العباءات أو الفساتين فهو موضة شتاء 2024 بكل ألوانه خاصة الألوان الأحادية مثل الأوف وايت والأسود والجراي، بجانب اللون البني الذي يستحوز على كل "كوليكشن" الشتاء هذا العام.


موضة شتاء عباية سكينة

أما التصميم الأكثر شهرة هذه الفترة هو تصميم "عباية سكينة" الضيقة والتي تتميز بالأكمام "السمكة" ذات التصميم الواسع بعض الشيء، بجانب الخامة الصوف أو القطن التي تزيد من الدفئ في فترة الشتاء القاسية والباردة.


عبايات موضة الملابس الجلدية باللون البني

أيضاً اللون البني يكتسح موضة شتاء 2024، خاصة في قطع الملابس الجلدية سواء كانت جواكيت أو جيبة أو بنطلون، حتى الأحذية، وكذلك كل درجات البني المميزة.


جيبة جلد








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