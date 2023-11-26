3 أنواع مختلفة لزيت الزيتون.. اعرفى المناسب منها لكل أكلة

MENAFN - Youm7) زيت الزيتون هو واحد من أهم الزيوت التي لا يمكن التخلي عنها أو استبدالها، في منتجات العناية بالبشرة والشعر حيث إنه له العديد من الفوائد التي لا تعد، وذلك إلى جانب فوائده الصحية نتيجة استخدامه المنظم في طهي الطعام، وذلك نظرًا لطبيعة الخفيفة التي تجعله يتراكم داخل الشرايين، فهو ثمرة شجرة موطنها البحر الأبيض المتوسط، هناك أنواع عديدة من زيت الزيتون ، وقد تعتمد الأنواع المختلفة على طريقة الاستخلاص المستخدمة ونقائها ونكهتها، فيما يلي يستعرض اليوم السابع أنواع زيت الزيتون المختلفة وكيفية استخدام كل منها، وذلك وفقًا لما نشره موقع "seasonedpioneers".

زيت الزيتون البكر الصافي

زيت الزيتون البكر الصافي هو الأوضح نكهة وأنقى من بين جميع الزيوت، حيث إنه أعلى درجة من زيت الزيتون ويعتبر على نطاق واسع الشكل الأكثر صحة، يتم استخلاصه من خلال طرق الضغط البارد مما يعني أن الزيتون لا يتعرض أبدا للحرارة العالية أو المواد الكيميائية، نظرا لأن زيت الزيتون لم يتعرض مطلقا للحرارة العالية، فمن الأفضل استخدامه في أطباق مثل السلطات أو رشه على الخبز، بدلا من استخدامه في الطهي.

زيت زيتون بكر صافي زيت الزيتون البكر

يشبه إلى حد كبير زيت الزيتون الصافي، يتم استخلاصه دون مواد كيميائية أو حرارة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية نفسها التي يتمتع بها زيت الزيتون الصافي، ومع ذلك، فهو أقل نقاء مع مستوى حموضة أعلى قليلا، ويتمتع زيت الزيتون البكر بطعم أكثر اعتدالا ويعمل بشكل جيد في الصلصات والتغميسات والقلي الخفيف.

زيت زيتون بكر زيت زيتون خفيف

هو زيت الزيتون فاتح اللون، وهو عبارة عن مزيج من زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر بنسبة 5 %- 10 %. تتم معالجته، بالحرارة والمواد الكيميائية لإزالة عيوب النكهة، يحتوي كل من زيت الزيتون الخفيف والخفيف جدا على نقطة دخان عالية، مما يجعلهما خيار جيد للطهي عالي الحرارة، ويمكنك استخدام هذا الزيت للقلي والتحميص والشواء.

زيت زيتون خفيف



