3 أنواع مختلفة لزيت الزيتون.. اعرفى المناسب منها لكل أكلة

(MENAFN
- Youm7) زيت الزيتون هو واحد من أهم الزيوت التي لا يمكن التخلي عنها أو استبدالها، في منتجات العناية بالبشرة والشعر حيث إنه له العديد من الفوائد التي لا تعد، وذلك إلى جانب فوائده الصحية نتيجة استخدامه المنظم في طهي الطعام، وذلك نظرًا لطبيعة الخفيفة التي تجعله يتراكم داخل الشرايين، فهو ثمرة شجرة موطنها البحر الأبيض المتوسط، هناك أنواع عديدة من زيت الزيتون ، وقد تعتمد الأنواع المختلفة على طريقة الاستخلاص المستخدمة ونقائها ونكهتها، فيما يلي يستعرض اليوم السابع أنواع زيت الزيتون المختلفة وكيفية استخدام كل منها، وذلك وفقًا لما نشره موقع "seasonedpioneers".
زيت الزيتون البكر الصافي
زيت الزيتون البكر الصافي هو الأوضح نكهة وأنقى من بين جميع الزيوت، حيث إنه أعلى درجة من زيت الزيتون ويعتبر على نطاق واسع الشكل الأكثر صحة، يتم استخلاصه من خلال طرق الضغط البارد مما يعني أن الزيتون لا يتعرض أبدا للحرارة العالية أو المواد الكيميائية، نظرا لأن زيت الزيتون لم يتعرض مطلقا للحرارة العالية، فمن الأفضل استخدامه في أطباق مثل السلطات أو رشه على الخبز، بدلا من استخدامه في الطهي.
زيت زيتون بكر صافي زيت الزيتون البكر
يشبه إلى حد كبير زيت الزيتون الصافي، يتم استخلاصه دون مواد كيميائية أو حرارة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية نفسها التي يتمتع بها زيت الزيتون الصافي، ومع ذلك، فهو أقل نقاء مع مستوى حموضة أعلى قليلا، ويتمتع زيت الزيتون البكر بطعم أكثر اعتدالا ويعمل بشكل جيد في الصلصات والتغميسات والقلي الخفيف.
زيت زيتون بكر زيت زيتون خفيف
هو زيت الزيتون فاتح اللون، وهو عبارة عن مزيج من زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر بنسبة 5 %- 10 %. تتم معالجته، بالحرارة والمواد الكيميائية لإزالة عيوب النكهة، يحتوي كل من زيت الزيتون الخفيف والخفيف جدا على نقطة دخان عالية، مما يجعلهما خيار جيد للطهي عالي الحرارة، ويمكنك استخدام هذا الزيت للقلي والتحميص والشواء.
زيت زيتون خفيف
MENAFN26112023000132011024ID1107487380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.