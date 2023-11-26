كيمو وأنتيمو.. كيف يمكن للصداقة أن تصبح طوق نجاة؟

(MENAFN
- Youm7) رحل اليوم عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز ، الذي اشتهر في بدايته بفيلم "كيمو وأنتيمو" بطولة الراحل المطرب عامر منيب، الأحداث التي كانت تظهر الصداقة في أفضل حالتها، وأن الصديق يمكن أن يكون طوق النجاة لصديقه، مهما كانت المشاغل بينهما ومهما كانت الظروف.
طارق عبد العزيز كيمو وانتيمو.. كيف للصداقة أن تصبح طوق نجاة؟ كُن صديقًا مخلصًا
عليك أن تكون
صديقا
مخلصاً، يجب أن تتذكر القيام بدورك من خلال إجراء المكالمات وقضاء الوقت في أن تكون جزءًا من حياة صديقك، من المهم أن تسأل كيف يشعر الشخص الآخر أو كيف كان يومه عندما تراه أو تتحدث عبر الهاتف، هذا يدل على أنك تهتم بهم وتهتم بما يحدث في حياتهم، إذا كنت تتحدث دائمًا عن نفسك دون إظهار الاهتمام بالشخص الآخر، فلا تتوقع أن تكون العلاقة دائمة، سوف تصبح الصداقة غير متوازنة ومن المرجح أن ينشأ عدم الارتياح أو المسافة التي تجعل العلاقة بينك وبين الطرف الأخر مجرد معرفة وليست صداقة.
احترم صديقك
إذا اتفقت أنت وصديقك على الالتقاء في مكان ما، فلا تتأخر، إذا كنت لن تصل في الوقت المحدد أو لن تصل على الإطلاق، فاتصل به بمجرد أن تدرك ذلك، اعتذر واطلب إعادة المقابلة في وقت لاحق، لا تجعله ينتظر دون سبب لأن هذا تصرف فظ، وهو بالتأكيد ليس طريقة جيدة لتطوير الصداقة، عندما تلتزم وتقول أنك ستفعل شيئًا ما، افعله فقط، لا تنتظر إلغاء الخطط لأنه قد حدث شيء أفضل، هذا يجعلك شخصاً أنانياً وغير مراعي لوقت صديقك ورفقته، كن شخصًا يعرف صديقه أنه يمكنهم الاعتماد عليه.
كيمو وانتيمو كُن مستمعًا جيدًا
كُن مستمعا جيداً، فبذلك تكون لصديقك طوق نجاة من الألم والحزن، يعتقد الكثير من الناس أنه لكي يُنظر إليهم على أنهم "مجرد أصدقاء" والأهم من ذلك بكثير هو القدرة على إظهار اهتمامك بالآخرين، استمع جيدًا لما يقوله صديقك، وتذكر التفاصيل المهمة عنه، واطرح أسئلة حول اهتماماته مع المحاولة لإيجاد حل لمشكلاته إذا مر بأزمة ما، وخذ الوقت الكافي لمعرفة المزيد عنه، لكي تتمكن من حل المشكلة التي يمر بها.
كُن جديرًا بالثقة
تكون جديرة بالثقة، من أفضل الأشياء المتعلقة بامتلاك صديق هو أن يكون لديك شخص يمكنك التحدث معه عن أي شيء، حتى الأسرار التي تخفيها عن بقية العالم، إن مفتاح كونك صديقًا مقربًا جيدًا هو القدرة على احترام معلوماتهم، لذا لا ينبغي عليك الكشف عن الأشياء التي قيلت لك بسرية، قبل أن يشعر الناس بالراحة في الانفتاح عليك، عليك بناء الثقة، كن صادقًا بشأن نفسك ومعتقداتك وستكسب ثقة أصدقائك.
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