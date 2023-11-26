كيمو وأنتيمو.. كيف يمكن للصداقة أن تصبح طوق نجاة؟

MENAFN - Youm7) رحل اليوم عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز ، الذي اشتهر في بدايته بفيلم "كيمو وأنتيمو" بطولة الراحل المطرب عامر منيب، الأحداث التي كانت تظهر الصداقة في أفضل حالتها، وأن الصديق يمكن أن يكون طوق النجاة لصديقه، مهما كانت المشاغل بينهما ومهما كانت الظروف.

طارق عبد العزيز كيمو وانتيمو.. كيف للصداقة أن تصبح طوق نجاة؟ كُن صديقًا مخلصًا

عليك أن تكون

صديقا

مخلصاً، يجب أن تتذكر القيام بدورك من خلال إجراء المكالمات وقضاء الوقت في أن تكون جزءًا من حياة صديقك، من المهم أن تسأل كيف يشعر الشخص الآخر أو كيف كان يومه عندما تراه أو تتحدث عبر الهاتف، هذا يدل على أنك تهتم بهم وتهتم بما يحدث في حياتهم، إذا كنت تتحدث دائمًا عن نفسك دون إظهار الاهتمام بالشخص الآخر، فلا تتوقع أن تكون العلاقة دائمة، سوف تصبح الصداقة غير متوازنة ومن المرجح أن ينشأ عدم الارتياح أو المسافة التي تجعل العلاقة بينك وبين الطرف الأخر مجرد معرفة وليست صداقة.

احترم صديقك

إذا اتفقت أنت وصديقك على الالتقاء في مكان ما، فلا تتأخر، إذا كنت لن تصل في الوقت المحدد أو لن تصل على الإطلاق، فاتصل به بمجرد أن تدرك ذلك، اعتذر واطلب إعادة المقابلة في وقت لاحق، لا تجعله ينتظر دون سبب لأن هذا تصرف فظ، وهو بالتأكيد ليس طريقة جيدة لتطوير الصداقة، عندما تلتزم وتقول أنك ستفعل شيئًا ما، افعله فقط، لا تنتظر إلغاء الخطط لأنه قد حدث شيء أفضل، هذا يجعلك شخصاً أنانياً وغير مراعي لوقت صديقك ورفقته، كن شخصًا يعرف صديقه أنه يمكنهم الاعتماد عليه.

كيمو وانتيمو كُن مستمعًا جيدًا

كُن مستمعا جيداً، فبذلك تكون لصديقك طوق نجاة من الألم والحزن، يعتقد الكثير من الناس أنه لكي يُنظر إليهم على أنهم "مجرد أصدقاء" والأهم من ذلك بكثير هو القدرة على إظهار اهتمامك بالآخرين، استمع جيدًا لما يقوله صديقك، وتذكر التفاصيل المهمة عنه، واطرح أسئلة حول اهتماماته مع المحاولة لإيجاد حل لمشكلاته إذا مر بأزمة ما، وخذ الوقت الكافي لمعرفة المزيد عنه، لكي تتمكن من حل المشكلة التي يمر بها.

كُن جديرًا بالثقة

تكون جديرة بالثقة، من أفضل الأشياء المتعلقة بامتلاك صديق هو أن يكون لديك شخص يمكنك التحدث معه عن أي شيء، حتى الأسرار التي تخفيها عن بقية العالم، إن مفتاح كونك صديقًا مقربًا جيدًا هو القدرة على احترام معلوماتهم، لذا لا ينبغي عليك الكشف عن الأشياء التي قيلت لك بسرية، قبل أن يشعر الناس بالراحة في الانفتاح عليك، عليك بناء الثقة، كن صادقًا بشأن نفسك ومعتقداتك وستكسب ثقة أصدقائك.