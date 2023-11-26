أشياء طبيعية لن تصدق كيفية تدخل الإنسان في وجودها.. منها الليمون واللؤلؤ

MENAFN - Youm7) عندما تنظر إلى الطبيعة تستمتع بصنع الله في خلقه، بين الأشجار والبحار والمحيطات، وارتفاع السماء، وترابطاتها مع السماء، وعندما يسألك أحد عن الأشياء الموجودة حولك من الطبيعي أنك ستستطيع التفرقة بين كل ما هو طبيعي، وما هو من صنع الإنسان، فالسيارات والملابس وأعمدة الإنارة كلها من صنع الإنسان، أما الأشجار والنباتات والحيوانات فهي من صنع الله ولكن هل كل النباتات والحيوانات طبيعة، فمثلا هل فكرت أن الكلب من الممكن أن يكون من صنع الإنسان، وهذا ما نستعرضه وفقاً لما نشره موقع "listverse".

الليمون

الليمون تلك الثمرة تأتي على مقدمة تلك القائمة، فالليمون من الموالح التي لا نتخلى عنها طول الوقت، من نقع اللحوم إلى إضافة القليل من النكهة إلى معظم المشروبات.

والليمون في الحقيقة عبارة عن هجين أصناف الحمضيات الطبيعية مثل البرتقال الحامض والأترج للحصول على الفاكهة الصفراء التي نراها اليوم، فهو أحد أكثر المحاصيل غموضا فيما يتعلق بتتبع أصوله، على الرغم من أنه من المتفق عليه عموما أن الليمون ظهر لأول مرة في السفوح السفلية لجبال الهيمالايا في بورما.

الليمون حبوب ذرة

لن يكون من المبالغة القول إن تاريخ الأمريكتين هو تاريخ زراعة الذرة، حيث إنه جزء مهم من اقتصادات جميع الإمبراطوريات الأكثر نجاحاً تقريباً بما في ذلك الولايات المتحدة ومن قبلها الهنود الحمر الذين اهتموا بالزراعة، وسيكون الأمر أكثر إثارة للدهشة إذا أخذت في الاعتبار حقيقة أن الذرة لم تكن موجودة أبدا بالشكل الذي هي عليه الآن، حيث تم استخلاص الذرة من قبل السكان الأصليين من نوع من العشب البري المعروف باسم teosinte، والذي لا يشبه أي شيء محاصيل الذرة التي نراها اليوم.

وفقًا للدراسات، بدأت القبائل الأصلية في إجراء تجارب لزيادة حجم الكيزان والحبوب الموجودة في نبات التيوسنت في المكسيك منذ حوالي 6300 عام. وبعد آلاف السنين من التجربة والخطأ في أساليب الزراعة والتربية، عثروا على ما نعرفه الآن بالذرة. ثم تم نقلها إلى أماكن مثل أمريكا الشمالية من قبل قبائل أخرى منذ حوالي 1000 عام. وحتى اليوم، لا يمكن لهذا المحصول أن يستمر دون التدخل البشري والحماية.

حبوب الذرة الكلاب

لا يوجد حيوان أكثر حميمية مع الإنسان من الكلب ، ويعرف بأنه أفضل صديق للإنسان، ويعد النوع الوحيد المعروف من الكلاب البرية الأفريقية، لا ينتمي إلى نفس عائلة أنواع الكلاب على الإطلاق، بينما في الحقيقة كل الكلاب التي نراها اليوم - من كلاب الشيواوا الصغيرة إلى كلاب الدرواس التبتية المخيفة والمحبوبة- تنحدر من مجموعة واحدة من الذئاب في مرحلة ما من تاريخ البشرية.

على الرغم من أن النقطة الدقيقة التي ظهرت فيها الكلاب لأول مرة في سجلاتنا الحفرية ليست واضحة، فقد قدر العلماء أنها كانت منذ 20.000 إلى 40.000 سنة مضت. كلما حدث ذلك، يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن الكلاب كما نعرفها لم تكن موجودة أبدًا قبل أن نقرر أننا بحاجة إلى حيوان رائع لنكون أصدقاء معه.الكلاب اللؤلؤ

تعتبر اللآلئ من أندر وأغلى الأشياء التي يمكن أن نحصل عليها، وعدد قليل فقط من يستطيع امتلاكها، ويرجع السعر المرتفع إلى مدى جودة مظهرها، والمخاطر المتمثلة في الاضطرار إلى الغوص في قاع المحيط للحصول عليها، وعلى الرغم من أن المجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ لا تزال باهظة الثمن، إلا أنها الآن في متناول الكثير منا على الرغم من صعوبة العثور عليها، إذن، ما الذي تغير؟ فقد تم اكتشاف كيفية صنعها في المختبر من خلال تكرار العملية الطبيعية، فإن الأغلبية في السوق هي لآلئ مزروعة، يتم تصنيعها عن طريق حقن الذهب والفضة في الرخويات وتكرار الظروف الطبيعية في المختبر.

اللؤلؤ



