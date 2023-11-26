أشياء طبيعية لن تصدق كيفية تدخل الإنسان في وجودها.. منها الليمون واللؤلؤ

(MENAFN
- Youm7) عندما تنظر إلى الطبيعة تستمتع بصنع الله في خلقه، بين الأشجار والبحار والمحيطات، وارتفاع السماء، وترابطاتها مع السماء، وعندما يسألك أحد عن الأشياء الموجودة حولك من الطبيعي أنك ستستطيع التفرقة بين كل ما هو طبيعي، وما هو من صنع الإنسان، فالسيارات والملابس وأعمدة الإنارة كلها من صنع الإنسان، أما الأشجار والنباتات والحيوانات فهي من صنع الله ولكن هل كل النباتات والحيوانات طبيعة، فمثلا هل فكرت أن الكلب من الممكن أن يكون من صنع الإنسان، وهذا ما نستعرضه وفقاً لما نشره موقع "listverse".
الليمون
الليمون تلك الثمرة تأتي على مقدمة تلك القائمة، فالليمون من الموالح التي لا نتخلى عنها طول الوقت، من نقع اللحوم إلى إضافة القليل من النكهة إلى معظم المشروبات.
والليمون في الحقيقة عبارة عن هجين أصناف الحمضيات الطبيعية مثل البرتقال الحامض والأترج للحصول على الفاكهة الصفراء التي نراها اليوم، فهو أحد أكثر المحاصيل غموضا فيما يتعلق بتتبع أصوله، على الرغم من أنه من المتفق عليه عموما أن الليمون ظهر لأول مرة في السفوح السفلية لجبال الهيمالايا في بورما.
الليمون حبوب ذرة
لن يكون من المبالغة القول إن تاريخ الأمريكتين هو تاريخ زراعة الذرة، حيث إنه جزء مهم من اقتصادات جميع الإمبراطوريات الأكثر نجاحاً تقريباً بما في ذلك الولايات المتحدة ومن قبلها الهنود الحمر الذين اهتموا بالزراعة، وسيكون الأمر أكثر إثارة للدهشة إذا أخذت في الاعتبار حقيقة أن الذرة لم تكن موجودة أبدا بالشكل الذي هي عليه الآن، حيث تم استخلاص الذرة من قبل السكان الأصليين من نوع من العشب البري المعروف باسم teosinte، والذي لا يشبه أي شيء محاصيل الذرة التي نراها اليوم.
وفقًا للدراسات، بدأت القبائل الأصلية في إجراء تجارب لزيادة حجم الكيزان والحبوب الموجودة في نبات التيوسنت في المكسيك منذ حوالي 6300 عام. وبعد آلاف السنين من التجربة والخطأ في أساليب الزراعة والتربية، عثروا على ما نعرفه الآن بالذرة. ثم تم نقلها إلى أماكن مثل أمريكا الشمالية من قبل قبائل أخرى منذ حوالي 1000 عام. وحتى اليوم، لا يمكن لهذا المحصول أن يستمر دون التدخل البشري والحماية.
حبوب الذرة الكلاب
لا يوجد حيوان أكثر حميمية مع الإنسان من الكلب ، ويعرف بأنه أفضل صديق للإنسان، ويعد النوع الوحيد المعروف من الكلاب البرية الأفريقية، لا ينتمي إلى نفس عائلة أنواع الكلاب على الإطلاق، بينما في الحقيقة كل الكلاب التي نراها اليوم - من كلاب الشيواوا الصغيرة إلى كلاب الدرواس التبتية المخيفة والمحبوبة- تنحدر من مجموعة واحدة من الذئاب في مرحلة ما من تاريخ البشرية.
على الرغم من أن النقطة الدقيقة التي ظهرت فيها الكلاب لأول مرة في سجلاتنا الحفرية ليست واضحة، فقد قدر العلماء أنها كانت منذ 20.000 إلى 40.000 سنة مضت. كلما حدث ذلك، يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن الكلاب كما نعرفها لم تكن موجودة أبدًا قبل أن نقرر أننا بحاجة إلى حيوان رائع لنكون أصدقاء معه.
الكلاب اللؤلؤ
تعتبر اللآلئ من أندر وأغلى الأشياء التي يمكن أن نحصل عليها، وعدد قليل فقط من يستطيع امتلاكها، ويرجع السعر المرتفع إلى مدى جودة مظهرها، والمخاطر المتمثلة في الاضطرار إلى الغوص في قاع المحيط للحصول عليها، وعلى الرغم من أن المجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ لا تزال باهظة الثمن، إلا أنها الآن في متناول الكثير منا على الرغم من صعوبة العثور عليها، إذن، ما الذي تغير؟ فقد تم اكتشاف كيفية صنعها في المختبر من خلال تكرار العملية الطبيعية، فإن الأغلبية في السوق هي لآلئ مزروعة، يتم تصنيعها عن طريق حقن الذهب والفضة في الرخويات وتكرار الظروف الطبيعية في المختبر.
اللؤلؤ
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