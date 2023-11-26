أخبار الاقتصاد اليوم..وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر فى هذه الحالة

MENAFN - Youm7) نشر اليوم العديد من الاخبار الاقتصادية اليوم الأحد 26-11-2023 ، وكان أبرزها إعلان وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام





وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10 أيام

أعلن الدكتور

علي المصيلحي

وزير التموين والتجارة ، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار

أسعار السكر

وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.





وأشار في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.





وأرجع المصيلحي

أزمة السكر

إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال

توفير السكر

في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.





وأشار إلي توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من

السكر ، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.





وزير السياحة والآثار: 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024

كشف أحمد عيسى، وزير

السياحة والآثار

عن وجود خطة لافتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 تضاف للطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لمصر.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قيادات الوزارة.

ووصف عيسى معدلات الحجز السياحي في مصر خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بـ"الجيدة"، مشيرًا إلى زيادة مقاعد الطيران الوافد لمصر 30%.





المالية: الدولة لا تحتكر تقديم الخدمة الصحية وتوفر للقطاع الخاص فرصًا تنافسية

يحظى مشروع «التأمين الصحي الشامل » بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.





أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم، موضحًا أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.





هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.86% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات

البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.







وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين

شهد

الدكتور على المصيلحى

وزير التموين

والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة المعرض الدولى الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب

سبائك ذهبية

للمواطنين.











