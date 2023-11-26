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صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها التجارة بنسبة 5.9%

11/26/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.2%.



فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشجن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.5%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 8.64%، واستحوذت المؤسسات على 84.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.42%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 53.4 مليون جنيه، 65 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 99.6 مليون جنيه، 847.4 ألف جنيه، 5.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5866 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1511 نقطة.












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