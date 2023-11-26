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تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

11/26/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين
محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

وشغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25
عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.













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