انتهاء عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة.. صور

(MENAFN
- Youm7) أقيم منذ قليل عزاء الكاتب يعقوب الشاروني
بالقاعة الملحقة بكنيسة بكنيسة الشهيد مارجرجس، بمطرانية الجيزة بشارع مراد.
وقد أقيمت جنازة الكاتب الراحل يعقوب الشارونى من كنيسة القديس العظيم مار جرجس أمس فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس مطرانية الجيزة بشارع مراد.
ولد يعقوب إسحق قليني الشاروني في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.
كتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.
يُذكر أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب كانت قد اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته المقبلة.
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (1)
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (2)
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (3)
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (4)
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (5)
عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (6)
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