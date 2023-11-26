انتهاء عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة.. صور

MENAFN - Youm7) أقيم منذ قليل عزاء الكاتب يعقوب الشارونيبالقاعة الملحقة بكنيسة بكنيسة الشهيد مارجرجس، بمطرانية الجيزة بشارع مراد.

وقد أقيمت جنازة الكاتب الراحل يعقوب الشارونى من كنيسة القديس العظيم مار جرجس أمس فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس مطرانية الجيزة بشارع مراد.

ولد يعقوب إسحق قليني الشاروني في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.

يُذكر أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب كانت قد اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته المقبلة.





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (1)





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (2)





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (3)





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (4)





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (5)





عزاء الكاتب يعقوب الشارونى بكنيسة مار جرجس بالجيزة (6)



