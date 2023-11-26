موقع أجنبى يبرز استعادة مصر لمجموعة قطع أثرية من نيوزلندا.. بينهم صقر محنط

MENAFN - Youm7) أبرز موقع Greek reporter استعادة المكتب الرئيسي لوزارة السياحة والآثار قطعًا أثرية تعود إلى مصر القديمة بينها صقر محنط حيث أعاد متحف وانجانوي والجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا هذه القطع الأثرية القديمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع الأثرية كانت موجودة في متاحف بعيدة في وانجانوي والجزيرة الجنوبية وأرادت هذه المتاحف إعادتها إلى مصر.

وأشاد الأمين العام بهذه الخطوة التي قام بها المتحفان حيث أعرب حقًا عن تقديره لأهمية هذه المتاحف في إنقاذ هذه القطع التاريخية من مصر.

كما أشاد بعمل وزارات السياحة والآثار المصرية والخارجية ووزارة الخارجية النيوزيلندية معًا لإعادة هذه الأشياء إلى مصر، كما ورد في بيان صحفي رسمي لوزارة السياحة والآثار، وشاركه شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لترميم الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للموانئ الأثرية.

وقال أيضًا إن استعادة هذه القطع الأثرية القديمة يأتي ضمن خطة تتبعها الإدارة العامة للآثار حيث يطلبون من المتاحف حول العالم إعادة القطع التاريخية المصرية القديمة، وخاصة الرفات البشرية وتتبع هذه الخطة القواعد التي وضعها المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، بحسب عبد الجواد.

ومن المهم أن نذكر أنه منذ فترة، استقبلت السفارة المصرية في نيوزيلندا هذه القطع الأثرية القديمة وكان هناك أيضًا ممثلون عن متحف وانجانوي والجزيرة الجنوبية، ووزارة الخارجية النيوزيلندية، ومجموعة من شعب "الماوري" المحلي،

وأقاموا حفلًا لتسليم القطع الأثرية وفقًا لتقاليدهم الخاصة، وفقًا لما أوردته وزارة السياحة والآثار.