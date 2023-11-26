وزيرة الثقافة تفتتح معرض العمارة الشعبية.. رؤى ومسيرة بالهناجر.. صور

(MENAFN
- Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقاف ، المعرض المعماري "العمارة الشعبية.. رؤى ومسيرة" للمعماري عصام صفي الدين، والذي يُنظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من محبي العمارة.
حيث تفقدت وزيرة الثقافة مجموعة الأعمال الفنية التي يشملها المعرض، والتي يبلغ عددها 74 عملًا، تتناول العمارة الشعبية بأنماطها المختلفة، والتقسيمات الإقليمية لها، كما يتناول في جزء منه تحليل الوجهات في العمارة الشعبية.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المعماري عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر، فيرصد من خلال هذا المعرض أنماط العمارة في كافة الأقاليم المصرية، كما أنه ينقل خبراته في هذا المجال إلى الأجيال الجديدة من طلاب ومحبي العمارة".
وأضافت وزيرة الثقافة: "إن المعرض يُعد دراسة مصورة لأشكال العمارة الشعبية التي تُمثل أحد مفردات التراث الحضاري المصري".
يُذكر أن المعماري عصام صفي الدين، خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 1963م، وأستاذ محاضر سابقًا وحاليًا ومنذ عام 1965م بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والآثار، والمعاهد العليا للسينما، والفنون المسرحية، وغيرها من الكليات والمعاهد المُتخصصة،
وأسس وأشرف على "بيت المعمار المصري" بوزارة الثقافة.
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (1)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (2)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (3)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (4)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (5)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (6)
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (7)
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