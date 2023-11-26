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وزيرة الثقافة تفتتح معرض العمارة الشعبية.. رؤى ومسيرة بالهناجر.. صور

11/26/2023 2:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقاف ، المعرض المعماري "العمارة الشعبية.. رؤى ومسيرة" للمعماري عصام صفي الدين، والذي يُنظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من محبي العمارة.



حيث تفقدت وزيرة الثقافة مجموعة الأعمال الفنية التي يشملها المعرض، والتي يبلغ عددها 74 عملًا، تتناول العمارة الشعبية بأنماطها المختلفة، والتقسيمات الإقليمية لها، كما يتناول في جزء منه تحليل الوجهات في العمارة الشعبية.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المعماري عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر، فيرصد من خلال هذا المعرض أنماط العمارة في كافة الأقاليم المصرية، كما أنه ينقل خبراته في هذا المجال إلى الأجيال الجديدة من طلاب ومحبي العمارة".



وأضافت وزيرة الثقافة: "إن المعرض يُعد دراسة مصورة لأشكال العمارة الشعبية التي تُمثل أحد مفردات التراث الحضاري المصري".



يُذكر أن المعماري عصام صفي الدين، خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 1963م، وأستاذ محاضر سابقًا وحاليًا ومنذ عام 1965م بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والآثار، والمعاهد العليا للسينما، والفنون المسرحية، وغيرها من الكليات والمعاهد المُتخصصة،
وأسس وأشرف على "بيت المعمار المصري" بوزارة الثقافة.





وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (1)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (2)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (3)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (4)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (5)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (6)



وزيرة الثقافة تفتتح المعرض المعمارى (7)















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