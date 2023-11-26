قبعة نابليون بمليونى دولار.. القبعات الأكثر شهرة فى تاريخ الفن

(MENAFN
- Youm7) ظلت القبعة واحدة من السمات الأكثر شهرة لإمبراطور فرنسا نابليون بونابرت ، وفي نفس الأسبوع الذي بيعت فيه إحدى قبعات نابليون بونابرت مقابل 1.9 مليون يورو "2.1 مليون دولار" في مزاد في باريس، تم عرض الدراما التاريخية الجديدة لريدلي سكوت حول أول إمبراطور لفرنسا في دور السينما.
وتضاءلت شعبية ارتداء القبعات فى منتصف القرن العشرين وفقًا لموقع آرت نيوز، وهو أمر مؤسف نظرًا لقدرة القبعات على أن تصبح مظهرًا مميزًا كما هو حال قبعات الملكة إليزابيث على سبيل المثال، فإننا ننظر إلى تاريخ الفن لنجد قبعات أيقونية تنافس نابليون من أجل الحصول على أمواله.
لوحة أوجين ديلاكروا الحرية تقود الجمهور
هل هناك أي شيء أكثر رمزية من التحرير؟ بطلة لوحة ديلاكروا تمثل التجسيد الشعبي لفرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر ترتدي قبعة مخروطية ناعمة تطوى عند القمة تم ارتداء القبعات الفريجية منذ العصور القديمة وكانت بمثابة مظهر مميز للثوريين في كل من أمريكا وفرنسا.
أوجين ديلاكرو رينيه ماجريت لوحة لو ليو كومون (1964)
أصبحت القبعات المستديرة بمثابة توقيع للفنان البلجيكي رينيه ماحريت، الذي رسمها في أعماله السريالية أكثر من 50 مرة على مدار 40 عامًا وتم تصميم قبعات البولينج لأول مرة في عام 1849 للنبيل البريطاني إدوارد كوك، لكنها أصبحت ذات شعبية كبيرة لدى الطبقة البرجوازية المتنامية لدرجة أنها سرعان ما أصبحت منتشرة في كل مكان في المملكة المتحدة، بالنسبة إلى ماجريت، كانت تمثل نوعًا من العدم، وقد أحب الفنان كيف يمكن أن تجعل قبعات البولينج الشخصية مجهولة تمامًا، قبل دمجها في حشد غامض من الطبقة المتوسطة.
لوحة رينيه ماجريت جوزيبي أركيمبولدو أمين المكتبة (1566)
تمثل هذه القبعة الأدبية التي تم رسمها عام 1566 انطلاقة إبداعية لجوزيبي أرسيمبولدو، ويُعتقد أنه جسد فيها أمين المكتبة هو المؤرخ فولفجانج لازيوس، الذي خدم في بلاط أباطرة هابسبورج جنبًا إلى جنب مع أرسيمبولو عندما كان الرسام هو رسام البلاط الرسمي لفرديناند الأول وماكسيميلان الثاني ورودولف الثاني فمن الصعب تصديق أن هذا العمل السريالي قد تم قبل 600 عام تقريبًا.
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