قبعة نابليون بمليونى دولار.. القبعات الأكثر شهرة فى تاريخ الفن

MENAFN - Youm7) ظلت القبعة واحدة من السمات الأكثر شهرة لإمبراطور فرنسا نابليون بونابرت ، وفي نفس الأسبوع الذي بيعت فيه إحدى قبعات نابليون بونابرت مقابل 1.9 مليون يورو "2.1 مليون دولار" في مزاد في باريس، تم عرض الدراما التاريخية الجديدة لريدلي سكوت حول أول إمبراطور لفرنسا في دور السينما.

وتضاءلت شعبية ارتداء القبعات فى منتصف القرن العشرين وفقًا لموقع آرت نيوز، وهو أمر مؤسف نظرًا لقدرة القبعات على أن تصبح مظهرًا مميزًا كما هو حال قبعات الملكة إليزابيث على سبيل المثال، فإننا ننظر إلى تاريخ الفن لنجد قبعات أيقونية تنافس نابليون من أجل الحصول على أمواله.

لوحة أوجين ديلاكروا الحرية تقود الجمهور

هل هناك أي شيء أكثر رمزية من التحرير؟ بطلة لوحة ديلاكروا تمثل التجسيد الشعبي لفرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر ترتدي قبعة مخروطية ناعمة تطوى عند القمة تم ارتداء القبعات الفريجية منذ العصور القديمة وكانت بمثابة مظهر مميز للثوريين في كل من أمريكا وفرنسا.

أوجين ديلاكرو رينيه ماجريت لوحة لو ليو كومون (1964)

أصبحت القبعات المستديرة بمثابة توقيع للفنان البلجيكي رينيه ماحريت، الذي رسمها في أعماله السريالية أكثر من 50 مرة على مدار 40 عامًا وتم تصميم قبعات البولينج لأول مرة في عام 1849 للنبيل البريطاني إدوارد كوك، لكنها أصبحت ذات شعبية كبيرة لدى الطبقة البرجوازية المتنامية لدرجة أنها سرعان ما أصبحت منتشرة في كل مكان في المملكة المتحدة، بالنسبة إلى ماجريت، كانت تمثل نوعًا من العدم، وقد أحب الفنان كيف يمكن أن تجعل قبعات البولينج الشخصية مجهولة تمامًا، قبل دمجها في حشد غامض من الطبقة المتوسطة.

لوحة رينيه ماجريت جوزيبي أركيمبولدو أمين المكتبة (1566)

تمثل هذه القبعة الأدبية التي تم رسمها عام 1566 انطلاقة إبداعية لجوزيبي أرسيمبولدو، ويُعتقد أنه جسد فيها أمين المكتبة هو المؤرخ فولفجانج لازيوس، الذي خدم في بلاط أباطرة هابسبورج جنبًا إلى جنب مع أرسيمبولو عندما كان الرسام هو رسام البلاط الرسمي لفرديناند الأول وماكسيميلان الثاني ورودولف الثاني فمن الصعب تصديق أن هذا العمل السريالي قد تم قبل 600 عام تقريبًا.