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وكالة الفضاء البريطانية تضخ أموالاً لاستبعاد أداة روسية من مهمة لكوكب المريخ

11/26/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت المملكة المتحدة في استبعاد روسيا من بناء أداة على مركبة المريخ الجوالة للبحث عن الحياة على الكوكب الأحمر، حسبما نقلت صحيفة TheSun.



وسيتم بناء مركبة روزاليند فرانكلين مارس روفر، بالكامل في المملكة المتحدة، وهي تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث تسعى إلى إطلاقها في عام 2028، والتي كان مقرر إطلاقها في عام 2022.



ومع ذلك، سيتم إطلاقه متأخرًا ست سنوات بعد أن ألغت وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا لبناء الأداة المهمة في أعقاب غزو أوكرانيا.



والأداة المسماة Enfys - والتي تعني "قوس قزح" باللغة الويلزية، ستحدد الأهداف على سطح المريخ لأخذ العينات والتحليل، ويمكن أن تحمل هذه العينات إجابة لسؤال ملح للعلماء وبقية العالم: هل توجد حياة على المريخ؟



وجاء استبعاد مشاركة روسيا في المركبة الجوالة بالكامل، بعد دفع وكالة الفضاء البريطانية مبلغ إضافي قدره 10.7 مليون جنيه إسترليني، لاستبدال الأداة روسية الصنع.



ويرفع هذا الضخ النقدي الأخير إجمالي الاستثمار الحكومي في روزاليند فرانكلين، عبر وكالة الفضاء البريطانية، إلى 377 مليون جنيه إسترليني.



وقال وزير العلوم والبحث والابتكار، أندرو جريفيث:“هل توجد حياة على المريخ؟ هذا السؤال طرحته البشرية منذ أجيال”.




"يعد هذا الاستثمار في المملكة المتحدة فرصة مثيرة لتعزيز فهمنا للكوكب الأحمر وربما الإجابة في النهاية على هذا السؤال بالذات'وفقا لصحيفة ذا صن.



أضاف"مجرد سطح دعمنا لقطاع الفضاء المتنامي في المملكة المتحدة من خلال توفير المزيد من الأموال لشركات مراقبة الأرض لجمع البيانات المناخية الرئيسية والأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لربط المناطق الريفية بشكل أفضل ورفع مستوى المملكة المتحدة."



ومن المتوقع أن تسافر المركبة لعدة كيلومترات عبر الكوكب الأحمر بحثًا عن موقع به فرصة كبيرة لاحتواء أدلة على الحياة.



ستقوم روزاليند بالحفر لمسافة مترين في تربة المريخ للحصول على عينات، قبل تحليل النتائج في المختبر الموجود على متن المركبة.


















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