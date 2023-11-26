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صاروخ أريان 6 الأوروبي جاهزًا للانطلاق بعد التدريب الكامل

11/26/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) أكمل صاروخ النقل الثقيل من الجيل التالي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ، أريان 6 بنجاح تدريبًا كاملاً، استعدادًا لرحلته الأولى في العام المقبل.



وقالت الوكالة إن ما يسمى باختبار إطلاق النار الساخن في ميناء الفضاء الأوروبي في جيانا الفرنسية "يحاكي تسلسل إطلاق كامل وبالتالي التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للمرحلة الأساسية لآريان 6".



أثناء التدريب، تم إشعال محرك الصاروخ أثناء تثبيته بشكل آمن على منصة الاختبار أو منصة الاختبار، حيث يشير مصطلح "النار الساخنة" إلى حقيقة أن المحرك يتم تشغيله بالوقود الدافع، مما يؤدي إلى احتراق وعادم فعليين.



كان الاختلاف الوحيد عن الإطلاق الفعلي هو أن المعززات لم يتم إشعالها، مما ترك آريان 6 مثبتًا بقوة على منصة الإطلاق، حسبما نقلت TheNextWeb.



وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، أن "فرق ArianeGroup وCNES وESA قد نفذت كل خطوة من رحلة الصاروخ دون أن يغادر الأرض"، وأعلن أن النجاح يعني "أننا عدنا إلى المسار الصحيح نحو تأمين وصول أوروبا المستقل إلى الفضاء". "



كان من المقرر إطلاق Ariane 6 لأول مرة قبل أربع سنوات. ومع ذلك، فقد عانى الصاروخ من سلسلة من التأخيرات، بسبب مشاكل فنية، وفيروس كوفيد-19، وتغييرات في التصميم، وانتهى اختبار إطلاق النار الساخن السابق للصاروخ، في يونيو بالفشل.



ومع خروج الصاروخ أريان 6، أريان 5، من الخدمة رسميا، وإيقاف الصاروخ الإيطالي فيجا سي عن الأرض بعد فشل إطلاقه في ديسمبر، أصبحت أوروبا بلا قدرة مستقلة على الوصول إلى الأقمار الصناعية الفضائية.



وإلى أن يتم تشغيل آريان 6، يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التعاقد على العمل مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، حيث يعد صاروخ فالكون التابع للشركة هو البديل الوحيد القابل للتطبيق لنقل الأقمار الصناعية الكبيرة إلى المدار.



على الرغم من النكسات التي واجهتها، فإن لدى آريان 6 عددًا من عمليات الإطلاق المؤسسية التي يتعين عليها تنفيذها، وليس فقط لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث اجتذبت عقودًا تجارية، بما في ذلك 18 عملية إطلاق لمشروع كوكبة النطاق العريض الضخمة Kuiper التابع لشركة أمازون.



في الوقت الحالي، أشاد مارتن سيون، الرئيس التنفيذي لشركة ArianeGroup، بالفريق على "الإنجاز الصناعي الحقيقي"، لكنه أضاف أن "بعض الاختبارات الإضافية"، لا سيما تحمل الأخطاء، لا تزال ضرورية قبل أن يصبح الصاروخ جاهزًا للإطلاق.



ومن المقرر إجراء الاختبار التالي للمرحلة العليا في شهر ديسمبر المقبل.
















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