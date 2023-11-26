9 أخطاء خطيرة احذرها عند استخدام السخانات الكهربائية فى الشتاء

MENAFN - Youm7) يأتى فصل الشتاء وتتجه الكثير من الشعوب بالتدفئة من خلال السخانات الكهربائية ، ووفقًا لتقريرthesun، فإن هناك العديد من الأمور التى يجب مراعاتها عند استخدامها حيث يؤدى سوء الاستخدام إلى نشوب حريق.وقالت ليزلي رود، رئيسة مؤسسة "السلامة الكهربائية": "في حين أن السخانات المحمولة يمكن أن تكون مفيدة لتدفئة مساحة صغيرة، إلا أنها يمكن أن تشكل خطرًا حقيقيًا على منزلك وحياتك إذا ارتكبت أخطاء عند استخدامها، ومع العدد الكبير من الأشخاص الذين سيلجأون إلى هذه الأجهزة هذا الشتاء، فمن الضروري أن نستخدمها بأمان.لذا إليك بعض النصائح المهمة حول استخدام المدفأة بشكل آمن. 1. احتفظ بالسخان على سطح مستو

تعتبر الأسطح غير المستوية أخبارًا سيئة لسمعك لأنها قد تسقط وتؤدي إلى نشوب حريق، لذا تأكد من أنها مكان مستوي، بعيدًا عن أي شيء وليس في مكان يمكن أن يسقط فيه بسهولة.

2. احفظه بعيدًا عن أى شىء يحترق بسهولة

المواد القابلة للاحتراق، مثل الورق أو الأثاث أو الستائر ، يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة إذا كانت قريبة جدًا من المدفأة، تأكد من إبقاء كل هذه الأشياء في مكان بعيد من المدفأة.

3. لا تجفف الملابس على المدفأة

من الخطير للغاية محاولة تجفيف الملابس على السخان الكهربائي، فلا تضع ملابسك في أي مكان بالقرب منها أبدًا.

4. لا تنام والسخان الكهربائي مفتوح

من المهم مراقبة السخان الكهربائي الخاص بك في جميع الأوقات، لذلك لا تتركه دون مراقبة خاصة عند النوم.

5. لا تستخدم وصلة تمديد

لا يُنصح باستخدام وصلة تمديد مع السخان الكهربائي ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التحميل الزائد بسهولة وزيادة خطر نشوب حريق بشكل أكبر.

6. ابحث عن الضرر

قد لا تدرك أن السخان الخاص بك قد تعرض للتلف بعد تخزينه منذ العام الماضى ، فالتلف أو التدهور أمر خطير، لذا توقف عن استخدامه فورًا إذا لاحظت أي علامات.

7. قم بشراء أجهزة تدفئة من بائع تجزئة موثوق به

تأكد من الشراء من الشركات المصنعة أو تجار التجزئة الذين تعرفهم وتثق بهم ، وتجنب استخدام أجهزة التدفئة المستعملة ولكن إذا قمت بذلك، فاسألهم عن فحوصات السلامة التي يتم إجراؤها.

8. قم بتسجيله

يجب عليك دائمًا تسجيل أجهزتك وكن على اطلاع بأي عمليات سحب مهمة.

9. تأكد من أن أجهزة إنذار الدخان لديك تعمل

وبغض النظر عن السخانات الكهربائية، يجب عليك دائمًا التأكد من وجود أجهزة إنذار دخان فعالة في جميع أنحاء منزلك، ويجب أن يكون هناك واحد في كل طابق.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته منظمة السلامة الكهربائية أولاً لأكثر من 3000 شخص، فإن أربعة من كل عشرة إما يستخدمون بالتأكيد أو يفكرون في استخدام سخان كهربائي لتدفئة غرفة واحدة في منازلهم.