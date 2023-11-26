ناسا تخطط لاستخدام المزيد من طائرات الهليكوبتر لمهمات المريخ

(MENAFN
- Youm7) حققت مركبة Curiosity ناسا على كوكب المريخ، نجاحًا أكبر مما يمكن توقعه، واستمرت إلى ما هو أبعد بكثير من رحلاتها الخمس المخطط لها في الأصل، حيث قامت المروحية الصغيرة مؤخرًا برحلتها رقم 66 ونجحت في التغلب على الشتاء المريخي القاسي.
ومع نجاحها، تحقق وكالة ناسا في إمكانية استخدام المزيد من طائرات الهليكوبتر لمهمات المريخ المستقبلية، وقد شارك مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة (JPL) مؤخرًا نظرة خاطفة على اختباره لأجهزة طائرات الهليكوبتر الجديدة للمريخ.
وأحد أكبر التحديات التي تواجه تحليق طائرة هليكوبتر على المريخ هو الغلاف الجوي الرقيق للغاية، والذي تبلغ كثافته 1% فقط من كثافة الأرض.
وهذا يعني أن المروحية يجب أن تقوم بإزاحة كمية كبيرة من الهواء لتبقى عالياً، مما يتطلب دوارات كبيرة تدور بسرعة كبيرة.
وقام المهندسون في مختبر الدفع النفاث بتجربة تصميم جديد للدوار يمكنه الدوران بسرعة تقارب سرعة الصوت، والذي تم اختباره في مساحة محاكاة يمكنها إعادة خلق ظروف شبيهة بالمريخ من البرودة الشديدة والضغط المنخفض.
قال تيدي تزانيتوس، مدير مشروع طائرة إبداع ناسا، في بيان: "لقد كان اختبارنا لطائرات الهليكوبتر المريخية من الجيل التالي أفضل ما في العالمين". "هنا على الأرض لديك كل الأدوات والتدريب العملي الفوري الذي يمكن أن تأمل فيه أثناء اختبار مكونات الطائرات الجديدة.
والشفرات الدوارة مصنوعة من ألياف الكربون وهي أطول من تلك المستخدمة في طائرة الإبداع، مع تصميم جديد يجعلها أقوى بحيث تكون قادرة على دعم طائرة هليكوبتر أكبر.
وقال إن تدوير هذه الدوارات بشكل أسرع يساعدها على تحريك المزيد من الهواء، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يخلق أيضًا اضطرابًا قد يتسبب في انقلاب المروحية.
لهذا السبب، كان المهندسون حذرين عند زيادة سرعات الدوارات، سواء بالنسبة للاختبارات الجديدة على الأرض أو في اختبار مروحية الإبداه على المريخ.
قال تايلر ديل سيستو، نائب قائد اختبار مروحية الاسترداد في مختبر الدفع النفاث: "لقد قمنا بتدوير شفراتنا بسرعة تصل إلى 3500 دورة في الدقيقة، وهو ما يمثل 750 دورة في الدقيقة أسرع من شفرات مروحية الإبداع". "هذه الشفرات الأكثر كفاءة أصبحت أكثر من مجرد تمرين افتراضي، كما إنهم مستعدون للطيران."
وبفضل هذه البيانات الجديدة، يمكن للمهندسين العمل على خليفة لـ مروحية الإبداع، على الرغم من أن أي تصميم جديد سيتطلب المزيد من الاختبارات قبل أن يصبح جاهزًا للشحن إلى الكوكب الأحمر.
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