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ناسا تخطط لاستخدام المزيد من طائرات الهليكوبتر لمهمات المريخ

11/26/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) حققت مركبة Curiosity ناسا على كوكب المريخ، نجاحًا أكبر مما يمكن توقعه، واستمرت إلى ما هو أبعد بكثير من رحلاتها الخمس المخطط لها في الأصل، حيث قامت المروحية الصغيرة مؤخرًا برحلتها رقم 66 ونجحت في التغلب على الشتاء المريخي القاسي.



ومع نجاحها، تحقق وكالة ناسا في إمكانية استخدام المزيد من طائرات الهليكوبتر لمهمات المريخ المستقبلية، وقد شارك مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة (JPL) مؤخرًا نظرة خاطفة على اختباره لأجهزة طائرات الهليكوبتر الجديدة للمريخ.



وأحد أكبر التحديات التي تواجه تحليق طائرة هليكوبتر على المريخ هو الغلاف الجوي الرقيق للغاية، والذي تبلغ كثافته 1% فقط من كثافة الأرض.



وهذا يعني أن المروحية يجب أن تقوم بإزاحة كمية كبيرة من الهواء لتبقى عالياً، مما يتطلب دوارات كبيرة تدور بسرعة كبيرة.



وقام المهندسون في مختبر الدفع النفاث بتجربة تصميم جديد للدوار يمكنه الدوران بسرعة تقارب سرعة الصوت، والذي تم اختباره في مساحة محاكاة يمكنها إعادة خلق ظروف شبيهة بالمريخ من البرودة الشديدة والضغط المنخفض.



قال تيدي تزانيتوس، مدير مشروع طائرة إبداع ناسا، في بيان: "لقد كان اختبارنا لطائرات الهليكوبتر المريخية من الجيل التالي أفضل ما في العالمين". "هنا على الأرض لديك كل الأدوات والتدريب العملي الفوري الذي يمكن أن تأمل فيه أثناء اختبار مكونات الطائرات الجديدة.



والشفرات الدوارة مصنوعة من ألياف الكربون وهي أطول من تلك المستخدمة في طائرة الإبداع، مع تصميم جديد يجعلها أقوى بحيث تكون قادرة على دعم طائرة هليكوبتر أكبر.



وقال إن تدوير هذه الدوارات بشكل أسرع يساعدها على تحريك المزيد من الهواء، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يخلق أيضًا اضطرابًا قد يتسبب في انقلاب المروحية.



لهذا السبب، كان المهندسون حذرين عند زيادة سرعات الدوارات، سواء بالنسبة للاختبارات الجديدة على الأرض أو في اختبار مروحية الإبداه على المريخ.



قال تايلر ديل سيستو، نائب قائد اختبار مروحية الاسترداد في مختبر الدفع النفاث: "لقد قمنا بتدوير شفراتنا بسرعة تصل إلى 3500 دورة في الدقيقة، وهو ما يمثل 750 دورة في الدقيقة أسرع من شفرات مروحية الإبداع". "هذه الشفرات الأكثر كفاءة أصبحت أكثر من مجرد تمرين افتراضي، كما إنهم مستعدون للطيران."



وبفضل هذه البيانات الجديدة، يمكن للمهندسين العمل على خليفة لـ مروحية الإبداع، على الرغم من أن أي تصميم جديد سيتطلب المزيد من الاختبارات قبل أن يصبح جاهزًا للشحن إلى الكوكب الأحمر.
















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