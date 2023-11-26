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تقرير: الإيرادات السنوية للعبة Minecraft تقدر بـ 100 مليون دولار

11/26/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن الإيرادات السنوية لشركة Minecraft تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وفقًا لمدخل على صفحة LinkedIn الخاصة بموظف شركة التكنولوجيا العملاقة، حيث أبلغ جيف واي، الذي عمل بعد ذلك كمطور ألعاب قبل ترقيته إلى القيادة العليا بعد عام، عن هذا الرقم وقال إنه ساعد في تطوير الميزات الرئيسية للعبة وحل العديد من الأخطاء، ما أدى إلى زيادة المشاركة والجودة والصيانة.



وقد تم إصدار لعبة Minecraft في عام 2009، وهي واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، حيث بيعت أكثر من 300 مليون نسخة اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام، واللعبة متاحة على مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والأجهزة المحمولة.



وعندما استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة Mojang التي تتخذ من السويد مقراً لها في عام 2014 مقابل 2.5 مليار دولار، كانت الحصة مرتفعة، وقد وصلت اللعبة أخيرًا إلى 100 مليون مستخدم مسجل بحلول عام 2014، و200 مليون آخرين في غضون تسع سنوات "فقط".



وتشتهر لعبة المغامرات ثلاثية الأبعاد الشهيرة أيضًا بتعاوناتها العديدة مع العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك شركة Barbie-maker Mattel، وتعود الشراكة بين الاثنين إلى عام 2014 على الأقل، وحققت إيرادات تزيد عن 200 مليون دولار، ويمكنك تنزيل Minecraft لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Windows على متجر Microsoft.
















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