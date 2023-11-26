تقرير: الإيرادات السنوية للعبة Minecraft تقدر بـ 100 مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن الإيرادات السنوية لشركة Minecraft تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وفقًا لمدخل على صفحة LinkedIn الخاصة بموظف شركة التكنولوجيا العملاقة، حيث أبلغ جيف واي، الذي عمل بعد ذلك كمطور ألعاب قبل ترقيته إلى القيادة العليا بعد عام، عن هذا الرقم وقال إنه ساعد في تطوير الميزات الرئيسية للعبة وحل العديد من الأخطاء، ما أدى إلى زيادة المشاركة والجودة والصيانة.
وقد تم إصدار لعبة Minecraft في عام 2009، وهي واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، حيث بيعت أكثر من 300 مليون نسخة اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام، واللعبة متاحة على مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والأجهزة المحمولة.
وعندما استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة Mojang التي تتخذ من السويد مقراً لها في عام 2014 مقابل 2.5 مليار دولار، كانت الحصة مرتفعة، وقد وصلت اللعبة أخيرًا إلى 100 مليون مستخدم مسجل بحلول عام 2014، و200 مليون آخرين في غضون تسع سنوات "فقط".
وتشتهر لعبة المغامرات ثلاثية الأبعاد الشهيرة أيضًا بتعاوناتها العديدة مع العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك شركة Barbie-maker Mattel، وتعود الشراكة بين الاثنين إلى عام 2014 على الأقل، وحققت إيرادات تزيد عن 200 مليون دولار، ويمكنك تنزيل Minecraft لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Windows على متجر Microsoft.
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