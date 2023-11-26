(تمكين) تختتم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 17:50

اختتم صندوق العمل "تمكين" النسخة السادسة من احتفاء مملكة البحرين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال وذلك في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر الجاري ، وبحضور أكثر من 50 متحدثاً في 35 فعالية تطرقت الى مواضيع اقتصادية وأنشطة تعريفية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأقيمت فعاليات هذا الأسبوع بالشراكة بين "تمكين" والشبكة العالمية لريادة الأعمال - البحرين والتي تضمنت العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية لمعالجة التحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال.

كما شارك في تقديم الفعاليات عدد من رواد الأعمال والمؤثرين والخبراء والاقتصاديين الذين أثروها بخبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم والتي تطرقت إلى كيفية إنشاء المشاريع التجارية الناجحة، وفرص التوسع الإقليمي والعالمي للمشاريع القائمة، فضلاً عن ورش العمل التطويرية للأفراد المهتمين بالريادة.

واستهلت أولى الفعاليات بعنوان "قمة مستثمري رواد الأعمال" بالتعاون مع "تنمو" والتي هدفت إلى جذب المستثمرين الملائكة والشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مملكة البحرين لبحث فرص الاستثمار والتوسع.

وتناولت الفعاليات الأخرى عدداُ من المواضيع الشيقة مثل كيفية التصدير للأسواق المجاورة، وجلسة ودية حول التحديات والفرص في سوق العمل مع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى فعاليات أخرى متعلقة بالابتكار وتعزيز الانخراط في القطاعات الإبداعية. كما تضمنت نسخة هذه السنة فعالية خاصة للمرأة البحرينية وريادة الأعمال أقيمت بمركز ريادات وتضمنت عدداً من رائدات الأعمال البحرينيات ممن ناقشوا أبرز الفرص والتحديات التي تخللت مسيرة أعمالهن في قطاع العمل الحر.



وبهذه المناسبة أعرب السيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل "تمكين" ومدير فرع الشبكة العالمية لريادة الأعمال في مملكة البحرين عن أهمية هذه الفعالية العالمية قائلاً: "يأتي احتفاء تمكين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال للمرة السادسة على التوالي تماشيًا مع توجهات المملكة في دعم البيئة الريادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لما تمتلكه الكفاءات المحلية من قدرة وأفكار ريادية للخوض في مجال ريادة الأعمال وإثراء المشهد الاقتصادي في المملكة. "

وأضاف:" نحرص في كل عام على تنويع وشمولية المواضيع المطروحة بما يتناسب مع واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة وذلك من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات رواد الأعمال المختصين والبارزين في مختلف المجالات الاقتصادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة الريادية العالمية عبر المشاركة في الفعاليات الدولية المعنية بريادة الأعمال.

ولاقت هذه الفعاليات استحسان كبير من قبل رواد الأعمال والأفراد الذين وجدوا الفرصة في الاستفادة من تجارب وخبرات رواد الأعمال المختصين والبارزين، إلى جانب تنوع وشمولية المواضيع المطروحة والذي بدورة يسهم في إثراء منظومة ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي المستدام."

يذكر أن تمكين تحتفي بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال كل عام وذلك من خلال تسليط الضوء على تتميز به المنظومة الريادية في مملكة البحرين، وبما يسهم في إثراء المشهد الريادي وتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.