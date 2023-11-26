ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة في مكة

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من (7) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة مكة المكرمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
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