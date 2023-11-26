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أمير عسير يرعى إعلان تشييد مشاريع الترفيه السعودية سڤن في أبها بقيمة 1.3مليار ريال

11/26/2023 2:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، حفل إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على مستوى المملكة، والأولى في منطقة عسير بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار ريال.
وأكد أمير المنطقة أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في المجالات والقطاعات كافة وسط دعم واهتمام القيادة الرشيدة, لافتًا النظر إلى أن المشروع يعدّ من المشروعات الأساسية، وسيكون خطوة لتكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام.
ويقع مشروع " سڤن " بالقرب من مطار أبها الدولي على مساحة 64 ألف متر مربع وبمسطحات بناء تتجاوز 79 ألف متر مربع تمثل مواقع الترفيه منها 70%، فيما تتوزع بقية المساحة على المقاهي والمطاعم بنسبة 19% وخُصصت المساحة المتبقية لمتاجر التجزئة، واستوحت الشركة المصممة في تصاميمها الطابع التراثي والهوية العمرانية لمنطقة عسير.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن" عبدالله بن ناصر الداود، إلى أن وجهة سڤن الترفيهية في أبها تمثل مشروعًا طموحًا يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع الترفيهي في جميع أنحاء المملكة، والعمل وفق توجهات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحًا أن الوجهة ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكثر من 4 مليارات ريال، مع العمل على أن تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر بحلول عام 2030م بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان منطقة عسير.
وقال: حرصنا بالتعاون مع هيئة تطوير عسير وبإشرافٍ مباشر من أمير المنطقة بأن تكون التصاميم المعمارية للوجهة مستوحاة من الهوية العمرانية للمنطقة التي تتميز بطبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وجمالها المتفرد الذي يتجسد في حصونها وقلاعها، لتتكامل مع المناظر الطبيعية المحيطة بها، وأن تتضمن تجارب ترفيهية فريدة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات السكان والزوار من الفئات العمرية كافة وتثري جودة حياتهم، وذلك بالتعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال بناء الوجهة Modern Building Leaders Co.
وستحتضن وجهة "سڤن" في أبها 8 مناطق ترفيهية فريدة، تشمل مركز ترفيه عائلي يقدم تجارب متنوعة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الإلكترونية "الأركيد"، وتجارب الواقع الافتراضي الشيّقة، ومنطقةDiscovery Adventures المستوحاة من الأدغال، وقد طُورت بالتعاون مع Warner Bros، ليتمكن زوراها من اكتساب المعرفة من خلال خوض المغامرات المشوقة والاستمتاع بوقت من الترفيه الهادف والتعليمي.
وتتضمن الوجهة أيضًا منطقة PLAY-DOH المصممة لتحفّز خيال الأطفال من خلال توفير تجارب تعليمية متنوعة، فضلًا عن منطقة مغامرات الجولف الداخلية بعدد 12 حفرة تدمج بين أحدث التقنيات، متيحةً للزوار الاستمتاع بتجربة رياضية ماتعة، كما تحتوي الوجهة المزمع افتتاحها في النصف الثاني من 2025م على قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، بالإضافة إلى مضمار داخلي لسيارات "الكارتينج" الكهربائية مجهز بمسارات متعددة المستويات، وصالة بولينج بعشرة مسارات بتصاميم مميزة، إضافة إلى صالة سينما من AMC مزودة بـ 10 شاشات عرض متنوعة المميزات، وتتكامل المناطق الترفيهية مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة لتمنح الزوار تجربة ترفيهية بمفهوم جديد ومختلف تناسب مختلف الأذواق.

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