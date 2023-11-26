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770 ألف عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية

11/26/2023 2:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 770 ألف عملية توثيقية من خلال كتابة العدل الافتراضية، منذ بداية العام الجاري 2023. وأوضحت الوزارة، أن كتابة العدل الافتراضية، تتيح الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن كتابة العدل الافتراضية، تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.
وبينت أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، في إجراءات رقمية بالكامل.
وأفادت الوزارة أن الاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، يتم من خلال الدخول على منصة ناجز ، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".
وأكدت الوزارة أن خدمة كتابة العدل الافتراضية، تأتي ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.

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