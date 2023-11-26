تقليل استهلاك اللحوم محور أول خطة للقضاء على الانبعاثات الزراعية

سيُطلب من دول العالم الأكثر تقدماً، الحد من شهيتها المفرطة للحوم ضمن أول خطة شاملة لجعل صناعة الأغذية الزراعية العالمية تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.





من المتوقع أن تنشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، خريطة طريق لنظم الغذاء العالمية، بغية الوصول إلى هدف قصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" (COP28) الذي يبدأ أواخر الشهر الجاري.

وستُنصح الدول المفرطة في استهلاك اللحوم بالحد من استهلاكها، في حين أن البلدان النامية -حيث يزيد نقص استهلاك اللحوم من تحدي الغذاء السائد- ستحتاج إلى زيادة تربية الماشية لديها، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.



النظم الغذائية والانبعاثات

تمثل النظم الغذائية، من المزرعة إلى المائدة، نحو ثلث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويرتبط جزء كبير من ذلك بتربية الماشية -وهي مصدر رئيسي لغاز الميثان- وإزالة الغابات وفقدان التنوع الحيوي.

وعلى الرغم من أن خطة "فاو" غير ملزمة، فمن المتوقع أن تفيد قرارات السياسة والاستثمار، وتعطي دفعة للتحول المناخي في صناعة الأغذية الذي تأخر عن القطاعات الأخرى في الالتزامات المناخية.



تهدف الإرشادات المتعلقة باللحوم إلى تقديم رسالة واضحة إلى الحكومات. لكن الساسة في الدول الغنية يتجنّبون عادة السياسات التي تهدف إلى التأثير على سلوك المستهلكين، خصوصاً عندما تنطوي على خفض استهلاك المواد اليومية.



قال دانوش دينيش، مؤسس منظمة "كليم-إيت" ( Clim-(Eat التي تعمل على تسريع العمل المناخي في النظم الغذائية: "الثروة الحيوانية حساسة من الناحية السياسية، ولكننا بحاجة إلى التعامل مع القضايا الحساسة لحل المشكلة. إذا لم نعالج مشكلة الثروة الحيوانية، فلن نتمكن من حل مشكلة تغير المناخ. المشكلة الرئيسية هي الاستهلاك الزائد".



يستهلك المواطن الأميركي العادي نحو 127 كيلوغراماً من اللحوم سنوياً مقارنة بـ7 كيلوغرامات في نيجيريا و3 فقط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. توصي لجنة "إيت-لانسيت" (Eat-Lancet)، المؤلفة من مؤسسة "إيت" ودورية "لانسيت"، الأشخاص باستهلاك ما لا يزيد على 15.7 كيلوغرام من اللحوم سنوياً.



توازن بين المناخ وأمن الغذاء

تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها روما، والمكلفة بتحسين القطاع الزراعي والتغذية، إلى تحقيق التوازن بين التحول المناخي وضمان الأمن الغذائي لسكان العالم المتزايدين عدداً.

وبالإضافة إلى الدعوة لتقليل استهلاك اللحوم لمن يتمتعون بتغذية جيدة في العالم، فإن الخطة ستشجع أيضاً المزارعين في البلدان النامية على زيادة إنتاجية مواشيهم وإمداداتها على نحو أكثر استدامة.



ستغطي التوصيات الأخرى قضايا تتراوح بين كيفية تكيّف المزارعين مع الطقس المتطرف بشكل متزايد ومعالجة المصادر الرئيسية للانبعاثات مثل هدر الطعام وفقدان الحبوب ما بعد الحصاد أو استخدام الأسمدة، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة. وستُطرح الخطة ضمن ثلاثة أجزاء على مدى السنوات القليلة المقبلة لتشمل في نهاية المطاف توصيات خاصة بكل بلد.



يمكن لخريطة الطريق تقديم "اتجاه مشترك" لشركات الثروة الحيوانية ومستثمريها، مما يعكس دور وثيقة صافي الانبعاثات الصفري الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية لقطاع الطاقة، وفق مبادرة "مخاطر وعائد الاستثمار في حيوانات المزرعة (الماشية)" (FAIRR)، وهي شبكة مستثمرين تركز على الإنتاج الحيواني المكثف.



قالت صوفيا كونديس، رئيسة قسم التواصل مع المستثمرين في المبادرة: "خارطة الطريق هذه ضرورية لتوضيح الأمر لكل من الشركات والمستثمرين حتى يتمكنوا من التخطيط لعملية التحول. فكلما طال انتظار الشركات للتحرك، أصبحت عملية التحول أكثر جذرية وربما تعطيلاً".



الغذاء محور (كوب 28)

تُعتبر خريطة طريق منظمة الأغذية والزراعة واحدة من العديد من المبادرات والتعهدات التي تركز على الغذاء، والتي من المتوقع أن تصدر عن قمة "كوب 28" في دبي.

وقال دينيش من منظمة "كليم-إيت" إنه على الرغم من أن مؤتمرات القمة المناخية تميل إلى الابتعاد عن قضايا الأغذية الزراعية إلى حد بعيد بسبب الحساسيات المتعلقة بالأمن الغذائي، فإن منظمي دورة العام الجاري يحاولون الدفع بعدد من المبادرات خارج المحادثات الرسمية.



وأضاف: "أرى المزيد من الناس يشاركون، والمزيد من الأحداث، والمزيد من الأنشطة المتعلقة بالنظم الغذائية".



دعت الإمارات الحكومات إلى التوقيع على إعلان تلتزم فيه بإدراج التحول الغذائي في خططها الوطنية للحد من تغير المناخ والتكيف معه.

وستتضمن قمة "كوب 28" يوم الغذاء والزراعة والمياه في 10 ديسمبر، وهو أول يوم على الإطلاق يُخصص للأنظمة الغذائية، والتي تشمل أي شيء بدءاً من كيفية زراعة الغذاء وصولاً إلى معالجته وتوزيعه واستهلاكه أو حتى التخلص منه. وسيكون الطعام المقدم للمشاركين في القمة، معتمداً على النباتات بنسبة الثلثين.