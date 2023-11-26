الغسل الأخضر Greenwashing لدى البنوك: تعريفه ومخاطره ووسائل مكافحته

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد جميل عزم حمد



أوضح تقرير صادر في تشرين اول عن مؤسسة RepRisk ان حجم عمليات الغسل الاخضر لدى البنوك والمؤسسات المالية قد ارتفع خلال الاثني عشر شهرا الماضيين حوالى 70%، كما اوضحت الاحصائيات الصادرة عن European Banking Authority (EBA) ان عمليات الغسل الاخضر قد تضاعفت اربع مرات منذ العام 2018 و6.5 مرات منذ العام 2012.

وقد يؤثر الارتفاع في مستوى الغسل الاخضر سلباً على كامل عمليات التمويل المستدام Sustainable Finance ، حيث انها تؤدي الى عدم القدرة على تحقيق الاهداف الموضوعة لمواجهة المخاطر البيئية والجوانب الاجتماعية، وكذلك انخفاض الثقة من كل الجهات ذات العلاقة سواء المودعين أو المستثمرين ومستوى التمويل المقدم من قبلهم لتحقيق هذه الأهداف، اضافة الى انها تقلل الثقة من قبل العملاء بشكل عام ومنهم الراغبين بالحصول على القروض الخضراء والمنتجات الخضراء، حتى لو كانت اسعارها اعلى، حيث انه على سبيل المثال 68% من المشاركين في استطلاع امريكي حديث على استعداد لدفع اموال أكثر مقابل منتجات مستدامة.

يساهم عدم وجود تعريف قانوني واضح للغسل الاخضر لدى العديد من البلدان في صعوبة التعامل معه ومجابهته، وقد يكون ايضاً السبب عدم وجود ادلة عمل ومنهجيات تفصيلية وموثقة للتمويل المستدام والتي توضح التفاصيل المختلفة ومنها تعريف ومكونات الغسل الاخضر. وفي حين يتم حاليا الكشف عن العديد من حالات الغسل الاخضر من خلال وسائل الاعلام او مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية NGOs بشكل أكبر من العملاء والجهات الرقابية وخاصة في منطقة الاتحاد الاوروبي، الا انه من المتوقع مع التحسينات التشريعية المتوقع حصولها في هذا المجال ان تتطور عملية اكتشافها وبشكل متسارع. علماً انه اليوم تحكم هذه النوع من المخاطر وجود تشريعات مختلفة مثل قوانين حماية المستهلكين، والموافقات الادارية المختلفة على الحملات الاعلانية والمنتجات، وغيرها من تعليمات ومعايير الافصاح، وتعليمات وممارسات الأسواق المالية، الا انه قد يكون من الضروري وجود تشريعات محددة بهذا الخصوص.

ويتحقق الغسل الأخضر حين تدعي الشركات مسؤوليتها تجاه البيئة بشكل غير صحيح وذلك لجذب أعمال أكثر او الخضوع لمستويات تدقيق أقل، ومؤخراً اقترحت European Supervisory Authorities (ESAs) تعريفاً على النحو التالي: " قيام الشركات بعمل تصريحات، واجراءات واساليب ورسائل تواصل مختلفة لا تعبر بشكل عادل عن اطار الاستدامة الحقيقي للمؤسسة، او منتجاتها وخدماتها المالية. هذه الممارسات تعتبر مضللة للمستهلكين، المستثمرين، او الشركاء بالسوق.

ويظهر الغسل الاخضر على مستوى البنك كاملا أكثر من مستوى المنتج، مثال ذلك قيام البنك بالإعلان عن ممارسات ومبادرات للاستدامة في حين يقوم البنك متقصداً بالتغاضي عن معلومات تتعلق بتمويل نشاطات واعمال غير مستدامة ودون ذكر اي اثر سيء لها. او ان تقوم بالإعلان عن الخطط بمراعاة تخفيض انبعاثات الكربون في استثمارات البنك وقروضه، ولكن خطط التحول Transition plans غير معتمده او مثبتة. في حين على مستوى المنتج تظهر اكثر في المنتجات الاستثمارية اكثر من منتجات التجزئة والشركات، بحيث تعلن مثلاً عن تسويق صندوق استثماري لديه اهداف خضراء في حين يتم الاستثمار في شركات لديها اجراءات سلبية على البيئة مثلاُ.

للغسل الاخضر أثر على المخاطر التي تتعرض لها البنوك، والتأثير الأكبر على مخاطر السمعة من حيث الحملات الاعلامية على البنك والشكاوي المنشورة من العملاء واي قضايا علنية بالمحاكم ، المخاطر التشغيلية من حيث بيع المنتجات باعتبارها خضراء الا انها لا تتواءم مع معايير الاستدامة وكذلك عدم التواؤم بين السياسات المعتمدة للبيئة والنشاطات الفعلية للبنك، مخاطر الأعمال والمخاطر الاستراتيجية وما يؤدي الى التأثير على نموذج الاعمال في البنك وخسارة الإيرادات لخطوط عمل معينة نظراُ لانخفاض ثقة العملاء ,وكذلك قيمة الغرامات او التعويضات المطلوبة من البنك، مخاطر الحصول على التمويل، وبشكل أقل مخاطر الائتمان وتحديداً في حال انخفضت الملاءة الائتمانية للعملاء نظرا لتأثر سمعتهم بأنهم يطبقوا الغسل الاخضر، مخاطر السوق بسبب انخفاض الأسعار ، ومخاطر السيولة وقدرتهم على الدخول الى الأسواق نظراُ لتأثر سمعتهم. وقد أكد مستوى التأثير المذكور نتائج استبيان قام به (EBA).

كما يمكن ان يؤدي الغسل الأخضر الى حصول مخاطر على مستوى الاستقرار المالي Financial stability، حيث ان تراجع الثقة في احد المؤسسات او الادوات المالية الخضراء قد يتبعه حصول تغيرات كبيره في اسعارها وسيولتها وانتشارها بشكل كبير لمؤسسات وادوات مالية خضراء اخرى، ومن ثم تؤثر على الاسواق المالية كاملةً من حيث تغيرات الاسعار وسيولة الادوات المالية بشكل عام ضمن ما قد يطلق عليه Minsky Moment . كما يمكن ان يؤثر الغسل الاخضر من قبل العملاء ذاتهم الحد من قيام البنك بعمل تقييم دقيق لمخاطرهم، وبالتالي القيام بمنح تمويلات على نطاق واسع لعدد كبير من المؤسسات مع التقليل بشكل خاطئ من اثر مخاطر التحول Transition Risk لديهم وبالتالي التأثير على المتانة والمرونة المالية بشكل عام(Financial resilience). وفي حين قد يكون التأثير على المدى القصير على انخفاض الاموال المخصصة من المستثمرين للتوظيفات الخضراء، الا انه على المدى الطويل تنخفض الثقة بكل التوجهات نحو الاستدامة والبيانات والإفصاحات الخاصة بها.

من اجل مواجهة ذلك ولتخفيض مخاطر الغسل الأخضر وفقاً لدراسات صادرة عن بيوت خبرةٍ دولية، فأنه على البنوك التركيز على عدة عوامل اهمها تقوية الحوكمة المؤسسية بهذا الخصوص وقيام ادارات البنك وضمن مبدأ خطوط الدفاع الثلاثة بالعمل على مكافحة الغسل الاخضر كل في موقعه سواء في ادارات الاعمال، او ادارات الرقابة او حتى التدقيق الداخلي.

كما من المهم وضع الخطط اللازمة لتنسيق وتوحيد الجهود لدى البنك كاملاُ، وكذلك تطبيق سياسات الاستدامة الموضحة للأدوار المختلفة والمسؤولية المحددة، ولا بد من وجود انخراط واضح من مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية بهذا الخصوص. ومن المهم التركيز على تقديم التدريب والوعي اللازمين لكافة العاملين في البنك وعلى كافة المستويات وبحيث تصبح جزءاً من ثقافة المخاطر لدى جميع العاملين في البنك، ولابد من وجود خطط لإدارة الازمة وتوضيح من سيقوم بماذا في حال حصولها، كما يفضل ان يكون هناك ميثاق معلن ضد الغسل الاخضر وبحيث يكون رسالة واضحة للجميع عن ارادة البنك وتوجهاته برفض هذا الامر سواء داخل البنك بإداراته المختلفة، أو خارجه من عملاء او مستثمرين او حتى الجهات الرقابية ومؤسسات التصنيف الدولية. ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة من الخدمات المختلفة لبيوت الخبرة المختلفة للتأكيد ورفع مستوى الثقة بالبيانات المعلنة للاستدامة وايجاد الادلة والتوثيق اللازم لها. وبالمحصلة على البنوك ان تقوم بكل الجهود الممكنة لمنع حصول الغسل الاخضر وتخفيض أثره على الوصول الى تطبيق الاستدامة في العمل المصرفي مستقبلاُ.



محمد جميل عزم حمد

عضو منتدى خبراء ادارة المخاطر

