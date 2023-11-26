صلاح يحطم رقماً قياسياً بـ تمريرة أمام مانشستر سيتي

سجل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، رقما قياسيا شخصيا جديدا في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بعد التمريرة الحاسمة لزميله ألكسندر أرنولد الذي سجل التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليوقف ليفربول سلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرضه والتي استمرت لمدة 23 مباراة.



ورفعت التمريرة الحاسمة لصلاح، مساهماته في الأهداف ضد مانشستر سيتي إلى 17 مساهمة في 20 مباراة فقط.

ويملك النجم المصري 11 هدفا وست تمريرات حاسمة ضد بطل الدوري الإنجليزي.