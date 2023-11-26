صلاح يحطم رقماً قياسياً بـ تمريرة أمام مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، رقما قياسيا شخصيا جديدا في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وساهم صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بعد التمريرة الحاسمة لزميله ألكسندر أرنولد الذي سجل التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليوقف ليفربول سلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرضه والتي استمرت لمدة 23 مباراة.
ورفعت التمريرة الحاسمة لصلاح، مساهماته في الأهداف ضد مانشستر سيتي إلى 17 مساهمة في 20 مباراة فقط.
ويملك النجم المصري 11 هدفا وست تمريرات حاسمة ضد بطل الدوري الإنجليزي.
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