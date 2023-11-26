فوزان لليرموك واتحاد الرمثا في دوري كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز فريق اليرموك على نظيره فريق الهاشمية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على البترا، في افتتاح منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ليرتفع رصيد اليرموك الى 13 نقطة، ويتجمد رصيد الهاشمية عند 11نقطة.
وعمق فريق اتحاد الرمثا من جراح جاره فريق الطرة، عندما تغلب عليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليصبح رصيد اتحاد الرمثا 14 نقطة ويبقى رصيد الطرة 4 نقاط بالمركز قبل الأخير.
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