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فوزان لليرموك واتحاد الرمثا في دوري كرة الأولى

11/26/2023 2:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز فريق اليرموك على نظيره فريق الهاشمية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على البترا، في افتتاح منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ليرتفع رصيد اليرموك الى 13 نقطة، ويتجمد رصيد الهاشمية عند 11نقطة.
وعمق فريق اتحاد الرمثا من جراح جاره فريق الطرة، عندما تغلب عليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليصبح رصيد اتحاد الرمثا 14 نقطة ويبقى رصيد الطرة 4 نقاط بالمركز قبل الأخير.

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