سكورسيزي يعتذر عن حضور مراكش السينمائي في آخر لحظة

اضطر المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي للاعتذار عن عدم حضور الدورة العشرين لمهرجان مراكش السينمائي ، على خلفية خضوعه لفحوصات طبية مكثفة.



وكان سكورسيزي يتولى الإشراف على ورشات "أطلس" في نسختها السادسة، والمشاركة في جلسات مناقشة المشروعات المقدمة من 25 فريقا سينمائيا يشاركون في الورشات، بالإضافة إلى كونه ضيف شرف لمهرجان مراكش.

وعلى الرغم من هذا التحول الأخير، وعد منظمو الحدث بعدم إجراء أي تغييرات على برنامج ورشات "أطلس".



وذكر موقع "ديدلاين" أن غياب المخرج يعود لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه ينوي حضور النسخ اللاحقة.

ويعدّ سكورسيزي واحدا من أهم الداعمين لمهرجان مراكش، إذ حضر 5 دورات سابقة، كانت آخرها في 2021.



كما أن المخرج الأميركي صديق مقرب لمديرة المهرجان ميليتا توسكان دو بلانتييه، التي كانت القوة الدافعة وراء الحدث منذ الوفاة المفاجئة لزوجها دانييل دو بلانتييه مؤسس مهرجان مراكش في 2003.



ورشات "أطلس"

ويتضمن مهرجان مراكش السينمائي برنامج ورشات "الأطلس" الذي أُطلق في 2018، وخُصّص للمواهب الأفريقية والعربية الصاعدة، ويعدّ سكورسيزي أحد أكبر القامات السينمائية التي دُعيت لرعاية الورشات.

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وأُطلقت ورشات "الأطلس" برنامجا خاصا ضمن المهرجان في 2018، ونجح خلال دوراته الخمس السابقة في تسليط الضوء على عدد من الأفلام التي حققت نجاحا لافتا، وبينها فيلم "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد، الذي عُرض لأول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان "كان" بفرنسا، كما اختير ليمثل الأردن في مسابقة الأوسكار.



كما تكرر الأمر ذاته مع فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سوالم، الذي عُرض في مهرجاني فينسيا الإيطالي وتورنتو الكندي، كما يمثل فلسطين مسابقة الأوسكار، وكذلك الفيلم المغربي "كذب أبيض" لأسماء المدير، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان" الفرنسي.



منصة للمشروعات

وقال مدير ورشات "أطلس" لمجلة "فارايتي" الهادي زردي، إن "الورشات هي منصة تتيح لمشروعات الأفلام الحصول على الوقت الكافي للتطوير والالتقاء بالشركاء الدوليين".



وعن أشكال الدعم لصناع الأفلام قال الهادي، "على مدار 4 أيام هي فترة انعقاد ورشات أطلس، نقدم جلسات استشارية شخصية وجلسات تدريب وإرشاد وسوق إنتاج مشترك، كل ذلك لمساعدة صانعي الأفلام المختارين لدينا على تبادل الأفكار، وتطوير مشروعاتهم والالتقاء بشركاء جدد ومحتملين في الإنتاج والتمويل، وإطلاق الأفلام على المستوى الدولي".



ويقام برنامج ورشة "أطلس" في مراكش في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن فترة انعقاد مهرجان مراكش، الذي افتتح الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويمتد حتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2023.



وقد انطلق مهرجان مراكش أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم العالميين، وبينهم الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين رئيس لجنة التحكيم، والممثل الدانماركي مادس ميكلسن الذي كُرّم في ليلة الافتتاح، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي أيضا، كما حضر -كذلك- الممثل الأميركي ويليم دافو، والممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، والممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير.



ويعرض خلال المهرجان 75 فيلما من 36 دولة، ويتنافس على جوائزالمسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلما، بينها 8 أفلام لمخرجات.