الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!

من المعروف أن الجنين يتعرف على صوت أمه خلال فترة الحمل. لكن هذا المخلوق الصغير يقوم أيضاً بجمع معلومات حول لغته الأم وبالتالي يمكنه تعلمها بسهولة أكبر لاحقاً. فما الذي ينصح به خلال فترة الحمل؟



وفي دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين من مركز علم الأعصاب بجامعة بادوفا في إيطاليا، ونشرت نتائجها في مجلة تقدم العلوم (Science Advances) أجرى فريق الباحثين عدة دراسات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) على 33 طفلًا فرنسياً حديث الولادة كانت أعمارهم تصل إلى خمسة أيام.



وخلال هذه الدراسات تم قياس نشاط أدمغة الأطفال باستخدام قبعات مريحة أثناء تلاوة قصة خيالية لهم.

و قد كانت اللغة تتناوب بين الفرنسية والإسبانية والإنجليزية أو استراحة لمدة ثلاث دقائق.

واستنادا إلى نتائج هذه الدراسات، اكتشف الباحثون أن الرضع يكتسبون المهارات اللغوية قبل ولادتهم.



وكشفت الدراسة أن رد فعل حديثي الولادة أقوى تجاه اللغة الفرنسية، أي لغتهم الأم.

وقد حدث هذا حتى عندما لم تكن الأم هي من كان يروي الحكاية، بل شخص آخر.

ومن ناحية أخرى، كشفت هذه الأبحاث أيضاً عن نشاط دماغي أعلى بكثير لدى الأطفال حديثي الولادة خلال فترة الاستراحة بعد الجمل الفرنسية مقارنةً باللغات الأخرى.

وهو ما يشير إلى أنه حتى بعد سماع اللغة الأم، يفكر الأطفال حديثي الولادة فيها لفترة أطول من أجل معالجة المعلومات وإن كان ذلك يحدث دون وعي منهم، وفق الباحثين.



وقال أحدأعضاء فريق البحث في تصريح لـ" ORF" إنه حتى لو لم يفهم الأطفال حديثي الولادة معنى اللغة، فمن الواضح أن المعرفة الأولية بالإيقاع والأصوات الخاصة وطبقات الصوت تعد ميزة عند تعلم اللغة لاحقاً.



وتتطورحاسة السمع لدى الجنين بدءاً من الأسبوع الرابع والعشرين تقريباً من الحمل، وفقا لما جاء في موقع دويتشيه فيله.



وينصح الباحثون أن تتحدث الأم الحامل من خلال المحاثات اليومية إلى طفلها الذي لم يولد بعد وكذلك أن تحاول عزف الموسيقى له من حين لآخر.