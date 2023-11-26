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هويدي يستعرض تجربته في الدراسات الأنثروبولوجية الميدانية في الأردن

11/26/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أقام منتدى الرواد الكبار، أول من أمس، ندوة بعنوان "ثلاثون عاما من الدراسات الأنثروبولوجية الميدانية في الأردن"، لأستاذ الأنثروبولوجيا التاريخية في جامعة آل البيت الدكتور عبدالعزيز محمود هويدي، أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
مديرة المنتدى هيفاء البشير، قالت "نستضيف في هذه الأمسية الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمود المحاضر في جامعة آل البيت والمختص في علم الأنثروبولوجيا "علم الإنسان" وعلم السلالات البشرية للحديث عن موضوع هذا العلم الذي قضى فيه سنوات طويلة باحثاً، ليحدثنا عن خلاصة هذه التجربة في وطننا الأم الأردن العزيز".
وأضافت البشير "ما أحوجنا في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية للعودة إلى الحقائق العلمية حول حياة الإنسان قديماً وثقافته وتواجده في بيئة معينة، إذ إن الصراع الأزلي ما بين بعض البشر أدى إلى ما نحن عليه من حروب وفرض هيمنات والاستيلاء على بلدان وخيرات الشعوب الأضعف في العالم".
وقدم المحاضر من خلال عرض "الداتا شو"، أطروحات حول مفاهيم الأنثروبولوجيا وتعريفها واهتماماتها الموضوعية والمنهجية وأقسامها من حيث موضوعها سواء كانت أنثروبولوجيا طبيعية-فيزيقية تبحث بالتكوين الجسدي والحيوي للإنسان ككائن حي، أو أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية، كذلك بالعلوم والمعارف المتصلة بالأنثروبولوجيا مثل:"الأثنولوجيا أي علم السلالات البشرية، والتاريخ المقارن، وكذلك الأثنوغرافيا أي علم وصف الشعوب".
كما استعرض هويدي تجربته بالدراسات الأنثروبولوجية الميدانية طيلة ثلاثين عاما في المناطق والبيئات الأردنية المتعددة؛ الريف والبادية والمناطق الغورية وفي المدن والتجمعات السكانية، وذلك من خلال العرض بالنصوص والصور لنتائج تلك الدراسات والمشاريع البحثية المنجزة والمنشورة في كتب مؤلفة وأبحاث علمية نشرت في مجلات متخصصة.
وطرح هويدي تساؤلا حول "هل من أنثروبولوجيا تلائم الخصوصية الأردنية وذلك بعد الكشف عنها"، فالجواب تم من خلال دراسات في جنوب الأردن من مناطق وقرى تاريخية وتراثية أردنية، منها "عينون، كثربا، محي، مدين"، وهذه القرى تقع في الكرك؛ حيث تم عمل دراسات للبيئة والثقافة والمجتمع في مناطق الأغوار الجنوبية؛ غور الصافي والمزرعة والحديثة ومنطقة لواء الشونة والكفرين.
كما عرض المحاضر نتائج الدراسات الميدانية في مناطق المفرق في بلدة رحاب وحيان المشرف، وكذلك للدراسات الميدانية في مناطق البادية الشمالية الأردنية، في مدينة أم الجمال الأثرية ومناطق ربوع بلدات وقرى السرحان، وبلدات الباعج وصبحة وصبحية وأم القطين، والمعالم التراثية والثقافية في مناطق وادي العاقب ووادي راجل في أقاصي البادية الشمالية، وعرض مشروع دراسة وتوثيق المساجد التاريخية والتراثية وعرض صور ومعلومات حول المدافن الرجمية الحجرية، وبعض المواقع الأثرية.
وتحدث هويدي عن عناصر التراث الثقافي المادي في هذه المواقع، مثل المساكن التقليدية والتراثية في القرى القديمة والمبنية من الحجر والطين، مستعرضا نماذج للنشاطات اليومية للمجتمعات المحلية في أماكن انتشارها.
يذكر أن الدكتور عبد العزيز محمود هويدي، هو أستاذ الأنثروبولوجيا التاريخية في جامعة آل البيت، حصل على درجة الدكتوراه من فرنسا في العام 1992، صدر له كتاب بعنوان "البيئة والثقافة والمجتمع في البادية الشمالية الأردنية-دراسات أنثروبولوجية ميدانية"، ويتحدث فيه عن الأنثروبولوجيا البشرية في البادية الشمالية الأردنية، والمعالم الحضارية والتراثية في وادي العاقب في البادية الشمالية، وكل من بلدة العاقب التراثية التي تقع في البادية الشمالية، دراسة أنثروبولوجية-معمارية، والباعج وهي بلدة أردنية في البادية الشمالية، من خلال دراسة اجتماعية-عمرانية، وبلدة صبحة وصبحية وحدة اجتماعية في بيئة تراثية، قرية جابر السرحان دراسة للنسق الاجتماعي والعمراني وعلاقته بالمكان.

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