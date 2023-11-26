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في رؤية خاصة به محمود موسى ينسج أسطورة ليلو وحتن

11/26/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار "العائدون للنشر والتوزيع" رواية بعنوان "أسطورة ليلو وحتن... حكاية عشق كنعاني" للكاتب محمود عيسى موسى. وجاء الكتاب في 128 صفحة، بلوحة غلاف من المؤلف الفنان نفسه.
وفي مقدمته للرواية يقول موسى: "ليلو غير موجودة.. حتن غير موجود.. الطفولة الهالكة في بؤسها العفوي المقصود تقول عكس ما أقول: ليلو موجودة وحتن موجود.
الأسطورة موجودة تحت حجر النمل فوق صدر طبريا وأنا أراه كل يوم وليلة من برج أم قيس.
من هنا تماما، بدأت فكرة صياغة الكتابة لهذه الأسطورة، على الخط الاستوائي للعقل، رغم ضعف المصطلح في تحديد الجغرافيا.
بالتحديد المبالغ في دقته، بدأت في اللحظة التي هبطت فيها ليلو بين خطي عرض 032-53-032، وخطي طول 31-035 و 40-035.
تململ حتن الحراث داخل حتن الصيدلاني، ليؤكد لعنة العشبة الطبية أو يلغيها.
قال الصيدلاني: "كيف لي أن أركب تركيبة مرتاحة ولدي في الحواقل الصغيرة بقايا من الأرواح Spirits."
المادة الأولى روح حتن الحراث: ثمانية وأربعون غراما.
المادة الثانية الروح العليا لربة الحراث ليلو: سبعة وستون غراما.
المادة الثالثة الوفيرة في صيدليته: السواغ الذي يحمل الأرواح، وهو ليس روحا ولا مادة توزن بالمقادير. هو روح عجز الصيدلاني أمامه، وينام كل الذين لا يفقهون المقادير والمكاييل.
لك الله يا حتن الصيدلاني.
كيف ستركب؟
الملاءة البيضاء هي التي تركب.
ركب.
لأن الذي يأتي لا يركب على هامة صيدلاني. قال حتن الصيدلاني الذي يرتدي ملاءة الياسمين.
"اعتد بتركيبة ليست لي".
قال حتن الذي يرتدي ملاءة الحراثة: "أنا مركب دعوني أتفاعل".
فوجئ الصيدلاني بمركباته.
كذلك فوجئ حتن الحراث.
اهتزت زنابيط بصل أم قيس.
اهتز حنون المرج.
اهتز مجهر الصيدلاني.
قال الصيدلاني: "ليلو وحتن أسطورة تركب".
يجب أن تركب.
وأما مركبها".
وفي كلمة الغلاف الأخير، كتب محرر دار العائدون عمر شبانة: "هما عاشقان من فلسطين، وربما من أي بقعة على وجه الأرض، تعشق الجمال والحرية والخصب، أيضا، لكنهما منحوتان بروح أسطورية كنعانية معاصرة، يقدمهما المبدع المتعدد محمود عيسى موسى، في رؤية خاصة به، ولكن بوصفهما يجسدان معا روح العشق والجمال والحرث والخصب. ليلو آلهة العشق الشهية المشتهاة، وحتن الحراث العاشق والمعشوق المشتهى في آن واحد. يعيشان العشق والحب بأبعادهما المتنوعة والمتعددة.
من هذا كله، ومن غيره، يصنع العاشقان أسطورتهما الجديدة والمتجددة عبر الأزمنة والأمكنة، الحب الذي يتضمن الجسد والروح، كما يشتمل على مقاومة أشكال الظلام وألوانه، والتحدي في وجه عناصر الظلم والقهر والموت، مع الاستعانة بعناصر الخير في الطبيعة، والاتكاء على الموروث من البيئة الريفية والفلاحية، من النباتات والأزهار والمعادن الثمينة التي تشتهر بها قرى فلسطين وبلاد الشام (سورية الكبرى الحضارية).
ومن هذا كله، ومن سواه أيضا، يخلق مؤلف هذه الأسطورة وصانعها، عوالمها وملامحها ومناخاتها الأسطورية، على غير مستوى، خصوصا على مستوى طبيعة الشخصية الملحمية؛ ملحمية في حبها للحياة والحب والخير والجمال، وفي لغتها ومفرداتها الأقرب إلى العامية/ المحكية، ولكن الجذور الكنعانية ذاتها والفينيقية والآرامية وغيرها، ليكون النص على هذا القدر من الخصوصيّة والتمايز، بهويته الفلسطينية الإنسانية، فضلا عن هويته الإبداعية، وتقنياته وأدواته وعناصره المسرحية، إضافة إلى شاعرية المبدع".
ويذكر أن الروائي محمود عيسى موسى، حاصل على إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة دمشق، وهو فنان تشكيلي أقام العديد من المعارض الفنية، وصدر له العديد من المؤلفات في مجال النقد والروائية في مجال الرواية صدر له "حنتش بنتش"، "مكاتيب النارنج"، "بيضة العقرب- السيرة السرطانية"، و"الشمبر"، وصدر له كتاب بعنوان "محمد مريش"، وهو سيرة ونقد تشكيلي، وكتاب "هاملت المعاكس"، قراءات في المسرح.

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