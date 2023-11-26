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العجارمة: نحتاج لتشريعات تواكب التطورات والتغيرات

11/26/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمُناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومُمثلين من المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مُشددًا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المُناقشات للاستماع لآراء ومُلاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك تماشيًا مع النهج التشاركي الذي تنتهجه "العمل النيابية"، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الشطناوي، تمام الرياطي، نواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المُحتاجة وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، بما يضمن صون كرامتهم والمُحافظة على خصوصيتهم.

وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص للمُشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومُراقبتها، ومُتابعة المُبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، حتى يتم توفير الحماية الأمنية لها.

من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع مُتطلبات العصر.

وقالت إن القانون الجديد يُعزز من فُرص العمل، ورفع قُدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.

وأضافت بني مصطفى أن هُناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها: مهننة العمل الاجتماعي، ضبط نظام جمع التبرعات، وضع الأُطر التشريعية المُناسبة للمكاتب والمنشآت التي تُقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.

من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المُتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للأولويات الوطنية.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها.

كما تأتي لضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

MENAFN26112023000072011014ID1107487346

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