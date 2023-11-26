استطلاع: 99% من الأردنيين غير راضين عن موقف أميركا من الحرب على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

أكد استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية 79%، عينة الخبراء 100%) تابعوا ويتابعون ما يحدث في غزة منذ 7/10/2023. وغالبيتهم يعتمدون على مصدرين أساسين للحصول على معلومات وأخبار متعلقة بالحرب على غزة وهما وسائل التواصل الاجتماعي (50.1%) والتلفاز (47.7%).



وقال الاستطلاع إن قناة الجزيرة حققت أعلى نسبة مشاهدة (69.9%) تليها قناة رؤيا (13%)، ثم قناة المملكة (5%)، والتلفزيون الأردني (4%)، وقناة العربية (1.8%).



وأوضح أن غالبية الأردنيين (العينة الوطنية 66% وعينة الخبراء 66%) يؤيدون بشكل كبير ما قامت به حركة حماس في هجومها المفاجئ على إسرائيل في 7/10/2023، و8% من العينة الوطنية و3% من عينة الخبراء لا يؤيدون على الإطلاق ما قامت به حماس.



وأشار الاستطلاع إلى أن (37%) من الأردنيين- العينة الوطنية يعتقدون أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين ستفضي في النهاية إلى انتهاء المواجهة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد (18%) أن تكرار الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن هو نتيجة المواجهات الحالية. ويعتقد (16%) أنها سوف تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب.



في المقابل يعتقد (28%) من عينة الخبراء أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تؤدي إلى تكرار الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن، فيما يعتقد (25%) أنها ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب.



ووفقا للاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس، يعتقد (35%) فقط من أفراد العينة الوطنية أن تهجير الفلسطينيين من غزة هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، فيما يعتقد (44%) من عينة الخبراء أن إضعاف حركة حماس بحيث لا تشكل تهديدا مستقبليا على إسرائيل هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، ويعتقد (22%) من العينة الوطنية و(9%) من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي إنهاء حكم حركة حماس في غزة. ويعتقد (16%) فقط من أفراد العينة الوطنية و(15%) فقط من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.



وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية وهي الوصف الأقرب للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفاد بذلك (72%) من أفراد العينة الوطنية و(75%) من عينة الخبراء.



أما الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية وعينة الخبراء 91%) لا يعتقدون أن إسرائيل سوف تنجح في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الى مصر.



ويعتقد الأردنيون وفق الاستطلاع أن الأردن، ومصر، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة هي الدول الأكثر التزاماً بالدفاع عن القضية والحقوق الفلسطينية.



وأشار إلى أن استمرار حماس في حكم قطاع غزة هو الأكثر ترجيحا لحكم القطاع ما بعد الحرب (55% العينة الوطنية) ثم أبناء غزة من العائلات الفلسطينية في غزة (21%). أما عينة الخبراء، فيعتقد 36% أن السلطة الفلسطينية هي الأكثر ترجيحا لحكم القطاع ما بعد الحرب، و(20%) يعتقدون أن أبناء غزة من العائلات الفلسطينية في غزة هم من سيحكم القطاع بعد الحرب، و(19%) يعتقدون أن قوى عربية مشتركة هي من ستحكم القطاع.



وقال الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين (86%) غير راضين عن موقف الدول الغربية من حرب إسرائيل على غزة، ووصفها (79%) بأنها غير داعمة للفلسطينيين وضعيفة وغير كافية.



وأشار الاستطلاع إلى أن (1%) فقط من الأردنيين راضون عن موقف الولايات المتحدة الأميركية من حرب إسرائيل على غزة و(99%) غير راضين، و(7%) من الأردنيين راضون عن موقف الدول الأوروبية و(11%) من الأردنيين راضون عن موقف الصين وروسيا تجاه الحرب، و(25%) من الأردنيين راضون عن موقف تركيا.



وقال الاستطلاع إن (94%) من الأردنيين وصفوا موقف الولايات المتحدة الأميركية من حرب إسرائيل على غزة بأنه غير داعم للفلسطينيين وضعيف وغير كافٍ، و74% وصفوه كذلك بالنسبة للدول الأوروبية.



وبين أن (32%) من أفراد العينة الوطنية و(52%) من عينة الخبراء يعتقدون أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الأمنية في الأردن.



وكشف الاستطلاع أن (40%) من أفراد العينة الوطنية و(54%) من عينة الخبراء يعتقدون أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع السياسية في الأردن.



ويعتقد (57%) من الأردنيين و(91%) من عينة الخبراء أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.



وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلث الأردنيين (39%) قاموا بتغيير أولويات الإنفاق بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، و(23%) قاموا بتأجيل شراء أجهزة/ عقار/ مركبة/ استثمار، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.



وتابع: الغالبية العظمى من الأردنيين (95%) سمعوا عن حملة مقاطعة المنتجات الأميركية/ الأجنبية في الأردن والعالم، و(93%) يقاطعون منتجات في الوقت الحالي. (60%) من المنتجات التي يتم مقاطعتها هي أميركية، و26% منتجات إسرائيلية.



فيما توجهت الغالبية العظمى من الأردنيين (95%) إلى المنتج محلي الصنع كبديل للمنتجات التي تمت مقاطعتها.



أما الغالبية العظمى من الأردنيين (93%) فيؤيدون مقاطعة المنتجات التي يتم إنتاجها في دول داعمة لإسرائيل. و(72%) لا يعتقدون أن هذه المقاطعة سوف تضر بالاقتصاد الأردني.



وقال الاستطلاع: لا يعتقد (60%) من الأردنيين و(70%) من عينة الخبراء أن حرب إسرائيل على غزة ستقود إلى تحقيق حل الدولتين، فيما يعتقد بذلك 27% من العينة الوطنية و29% من عينة الخبراء.



بينما يعتقد (23%) فقط من أفراد العينة الوطنية و(10%) فقط من عينة الخبراء أن إسرائيل سوف تقوم بفصل قطاع غزة كلياً عن الضفة الغربية.



وأشار الاستطلاع إلى أن نصف الأردنيين (48%) و(89%) من الخبراء سمعوا/ قرأوا عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت 11/11/2023، والتي تناولت الأحداث والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وعبر (88%) من أفراد العينة الوطنية و(84%) من عينة الخبراء عن أنهم غير راضيين عن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي تم عقدها في الرياض من أجل غزة. و(12%) من العينة الوطنية و(16%) من عينة الخبراء راضون.



وفيما يتعلق بمخرجات القمة العربية الإسلامية بشأن الحرب على غزة، فإن غالبية الأردنيين يعتقدون أن الأمم المتحدة:

1 - لن تلتزم (81%): بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان وكسر الحصار ويدين الانتهاكات في القطاع الصحي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.



2- لن تلتزم (90%): بمطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي



3- لن تلتزم (79%): بالبدء بتحقيق فوري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل



4- لن تلتزم (74%): بالوقف والتهجير القسري للشعب الفلسطيني



5- لن تلتزم (80%): برفض أي اقتراحات تدعو إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.