القبض على 19 تاجرا ومروجا ومطلوبا بقضايا مخدرات في عدة مناطق

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 12 قضية نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 19 تاجراً ومروجاً ومطلوبا للمخدرات.



وبحسب الناطق الإعلامي، فإن أبرز تلك القضايا كانت ضمن لواء الرمثا، إذ تم التعامل مع قضيتين نوعيتين في القضية الأولى ضبطت خمسة كيلو غرامات ونصف الكيلو غرام بحوزة تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات عنه وضبطه والتحقيق معه وعرضه بيع الكيلو غرام الواحد بـ25 ألف دينار، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وبحوزته 35 كف حشيش و6000 حبة مخدرة.



وفي محافظة المفرق وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق المحافظة، نفذت حملة أمنية مشتركة دوهمت خلالها أماكن الأشخاص المطلوبين من المروجين، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة أشخاص من المطلوبين والمروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 18 كف حشيش و1000 حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية.



وفي العاصمة تم التعامل مع 4 قضايا نوعية :



- في القضية الأولى جرى بعد جمع المعلومات حول أحد تجار المخدرات، مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال وكفان حشيش.



- فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وضبط بحوزته 20 كف حشيش.



- وفي وسط عمان ألقي القبض على مروجين اثنين في القضية الثالثة بعد مراقبتهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة و129 غم من الكرستال المخدرة.



- كما جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 9 كفوف حشيش و3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .



وفي البادية الشمالية، جرى التعامل مع قضيتين جرت في الأولى مداهمة منزل تاجر للمخدرات استخدم منزله لتخزين المواد المخدرة المهربة وبعد إلقاء القبض عليه ضبط داخل مخبأ سري في المنزل 49 كف حشيش و35 ألف حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر للمخدرات من جنسية عربية وبحوزته 35 ألف حبة مخدرة .



وفي البادية الوسطى وبعد مراقبة وجمع المعلومات حول تاجر للمخدرات ومن المصنفين بالخطرين جدا، تم التأكد من قيامه برفقة شخصين آخرين بنقل كمية من المواد المخدرة بواسطة إحدى المركبات، إذ تمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه ومن معه بعد محاولة الفرار وضبط داخل المركبة 10 كفوف حشيش .



وفي محافظة الزرقاء، تم التعامل مع قضيتين؛ الأولى في لواء الرصيفة، حيث ألقي القبض خلالها على تاجر للمخدرات وبحوزته 3 كفوف حشيش و2500 حبة مخدرة، فيما دوهم في القضية الثانية مروجان اثنان من تجار المخدرات وضبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة و12 كف حشيش .



وجرت إحالة القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.



















