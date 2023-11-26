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دراسة لاستحداث مجمع حافلات في السرو

11/26/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد، في مبنى وزارة النقل بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات، مع رئيس بلدية السرو عامر العودات، وبلدية اليرموك الجديدة محمد الغزالي الزعبي سبل تحسين مستوى خدمات النقل العام في اللواء.

وناقش المجتمعون خطط البلديات المستقبلية للواء وإمكانية استحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة بلدية السرو ليخدم البلديات الأخرى في اللواء.

كما ناقشوا خطط تحسين مستوى الخدمات في قطاع النقل العام في اللواء، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات النقل العام وتسهيل حركة المواطنين.

وأكدت التهتموني أهمية تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين ضمن أفضل المعايير، مشددة على أن توفير موقع مركزي ومجهز للحافلات يعزز سهولة الوصول ويسهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام.

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