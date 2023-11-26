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الطاقة النيابية تطلع على إنجازات وخطط شركة مناجم الفوسفات المستقبلية

11/26/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، أن الشركة مستمرة في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير، وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال خلال لقائه في مقر الشركة اليوم الاحد، رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب برئاسة النائب طلال النسور، أن الخطط التي تعمل عليها الشَركة تستلهم الرؤية الملكية السامية في جذب الاستثمارات وبناء الشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية وقطاع التعدين بشكل خاص.
واستمع رئيس وأعضاء اللجنة خلال الزيارة لعرض قدمه الدكتور الذنيبات، تناول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال الاعوام الماضية وأسهمت في إعادتها الى مسارها الصحيح وتعزيز تنافسيتها على صعيد الإنتاج والمبيعات وتحقيق المزيد من الأرباح، والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات، ورفد الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمد الذنيبات، ان الشركة تولي ضمن خططها وعملها أهمية كبيرة للتركيز على الصناعات التحويلية لأهميتها في تنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد صناعات أردنية ومشاريع استثمارية موفرة لفرص العمل، اذ ابرمت خلال السنوات الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات هندية وتركية واندونسية واخرى محلية لإنشاء مصانع مشتركة في الشيدية والعقبة، بما يوفر منتجات وصناعات تحويلية جديدة، وزياد الطاقة الإنتاجية القائمة.
وفي اطار المسؤولية المجتمعية للشركة، اكد الدكتور الذنيبات، أن الشركة عززت حضورها الفاعل في هذا الجانب، وقدمت الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، وكذلك دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
وبين بحضور عضو مجلس إدارة الشركة المحامي محمد كريشان، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، أن الشركة حرصت على دعم المبادرات التنموية والإنسانية والخيرية على المستوى الوطني، مبينا ان مساهمات الشركة في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 63 مليون دينار.
وعرض الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء ابرز التحديات التي واجهتها الشركة خلال المرحلة السابقة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية، وتحولها من خسارة بقيمة 90 مليون دينار عام 2016، وحجم مديونية بقيمة 440 مليون دينار، الى أرباح قياسية صافية وغير مسبوقة في تاريخها بلغت مليارا و160 مليون دينار لآخر 5 سنوات.

بدوره، اكد رئيس اللجنة النائب المهندس طلال النسور، ان الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على احوال الشركة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها، والاطلاع على استراتيجية عملها للسنوات المقبلة.
وقال ان اللجنة تسعى ضمن خطة عملها الى الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسات والدوائر التي تعنى بالطاقة والعمل، والتعاون مع الجهات المعنية على تذليلها.
وبين أن شركة مناجم الفوسفات الاردنية من أوائل الشركات الأردنية، ومن اعمدة الاقتصاد الوطني الاردني والداعمين له، ومرت في ظروف متعددة ومختلفة أدت الى تراجع ادائها، غير انها عادت خلال السنوات القليلة الماضية الى المسار الصحيح، وتخلصت من خسائرها، وبدأت تحقيق أرباح ملموسة نتيجة للإدارة الحصيفة للشركة ومجلس ادارتها وادارتها التنفيذية.

وعرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، خلال اللقاء لأبرز المشاريع المقبلة للشركة، والتي تشمل انشاء مصنع لإنتاج مادَّة فلوريد الألمنيوم، ومشاريع معالجة مياه غسيل الفوسفات، وتعويم وغسيل الفوسفات، إضافة الى توسعة المجمَّع الصِّناعي في العقبة.
وبين ان مشاريع الشركة للمرحلة المقبلة، تشمل أيضا مشروع إنتاج حامض الفسفوريك النَّقي، وتوسعة ميناء الفوسفات، وتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مصانع الشَّركة من المياه الصِّناعيَّة، ومصنع الإنتاج اعلاف الدواجن، والّتَخضير الكامل لجبل الجبس في العقبة، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
واكد المهندس الرواد، ان الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، عززت مكانتها العالمية، وأصبحت خلال الأعوام 2022- 2023 أكبر مصدر للفوسفات عالميا.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتطور الكبير الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات عملها، مؤكدين ضرورة تذليل العقبات امام القطاع الصناعي الأردني لأهميته الكبيرة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشريعات وتسهيلات داعمة.
كما اشادوا بمبادرات الشركة في اطار المسؤولية المجتمعية، ومساهمتها في دعم الخطط الوطنية للتنمية.

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