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إطلاق موقع نشامى الإخباري الالكتروني

11/26/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق رسميا موقع "نشامى الإخباري"، ليلتحق بجملة المواقع الإخبارية المحلية، وقد أعلن عن انطلاقه في حفل أقيم أمس السبت، في غرفة تجارة اربد، برعاية وزير الإعلام السابق صخر دودين وبحضور مديري ومعنيين وصحفيين ونشطاء اجتماعيين.
وتخلل الحفل فعاليات، تضمنت عرض فيلم عن تاريخ وبدايات فكرة الموقع الذي بدأ كمنصة نشامى- جو، بالإضافة إلى فقرة نشامى بعيون المتابعين تحدث فيها بعض من الأشخاص ساعدتهم نشامى في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم عبر ايصالها إلى الجهات ذات الاختصاص.
وأكد دودين أهمية الدقة والموضوعية في تقصي الخبر الصحيح، وعرج على الاوضاع الراهنة في قطاع غزة قائلا "لم تعد المعركة الآن بنادق ورصاص وصبر وتحدي فقط، فالمقاومة لعبت دورا مهما في توثيق الاحداث ونشرها لترفع من معنويات كل من يشاهد الأخبار".
والقى المدير العام والناشر للموقع ضياء عبنده كلمة، عبر فيها عن سعادته بهذا الإنجاز، كما تحدث مندوب بترا الزميل في اربد ونقيب الصحفيين في الشمال الزميل محمد قديسات، وقال إن هناك ولادة إضاءة إعلامية متجددة رسمياً، مباركا هذه المنصة الإعلامية وانطلاقها.

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