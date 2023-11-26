الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة



أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد لاحتمالية هطول زخات من المطر بحسب تقرير إدارة الأرصاد .



كما بين التقرير أن المملكة تتأثر يوم غداً الاثنين بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لإمتداد منخفض جوي يصاحبه هطول الامطار بإذن الله التي تمتد للمناطق الوسطى .



وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).



وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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