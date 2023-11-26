الخصاونة: أي تهجير قسري للفلسطينيين يعيدنا إلى حالة اللا سلام

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن أي نمط تهجير قسري للفلسطينيين باتجاه الأردن يشكل إعلان حرب علينا ويخرق اتفاقية السلام مع إسرائيل ويعيدنا إلى حالة اللا سلام.



وأضاف الخصاونة عبر قناة المملكة، أن التحصين الذي تحظى به إسرائيل من بعض الدول يزول تدريجيا.

وحول اتفاقة الغاز قال الخصاونة: "هي اتفاقية بين شركات ولا نرى حتى الآن بوادر لانقطاع الغاز، مضيفا أن الأردن يستطلع مجموعة من البدائل في حال توقف تدفق الغاز للمملكة".

وأشار إلى أن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن الأردن وضع محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.

وأكد الخصاونة أن جلالة الملك وجه بإرسال المستشفى الميداني إلى نابلس بسبب النقص في الخدمات الطبية التي تقدمها السلطة الفلسطينية بعد توجيهها الكثير من مخزونها الطبي إلى المعابر عند غزة.

وتابع،“الدم الأردني امتزج على الدوام بالدم الفلسطيني وإصابة 7 من مرتبات المستشفى الميداني الأردني في غزة تذكير بذلك، وأنه هناك إصرار سياسي على استمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة."

وقال إن جلالة الملك حذر في السنوات العشرة الماضية من أن إهمال الوصول إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق يعالج كل قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود.

وحو المظاهرات، قال الخصاونة:“لم يصار إلى اعتقال أي شخص مارس حق التظاهر السلمي بسبب الأحداث في غزة”، موضحا أن من جرى اعتقالهم ولا يزالون معتقلين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 24 شخصا لأنهم اعتدوا على رجال الأمن العام أو خربوا ممتلكات أو حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بالتضامن مع غزة.



