لماذا يخفي الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين العائدين من غزة ويحظر مقابلاتهم في الإعلام؟

الاحتلال الاسرائيلي يخشى تكرار سيناريو الحديث عن المعاملة الحسنة والإنسانية مع المحتجزين من قبل حماس، فهذا يتناقض مع مساعي شيطنة الحركة ويصب الماء على طاحونة الرواية الفلسطينية في العالم.

لتبرير حظر المقابلات الصحافية معهم، يقول الاحتلال الإسرائيلي رسميا إن هناك حاجة لرعاية المحتجزين المفرج عنهم من غزة من ناحية الصحة السيكولوجية، وربما تكون هذه حاجة صحيحة، لكن هناك عدة أهداف غير معلنة وراء التستّر عليهم، وهي ليس فقط التحقيق ومحاولة الحصول على معلوملات استخباراتية عن حماس ومخابئها، بل هناك حسابات أعمق وأكثر حساسية.



في الأيام الأولى من الحرب على غزة، كانت إسرائيل على لسان سياسييها وعسكرييها تؤكد أن هدفها تدمير حركة حماس، وسط تجاهل لافت لمسألة المحتجزين الإسرائيليين، وتلميحات بأن هؤلاء من الممكن أن يكونوا“كبش فداء” في خدمة الأمن القومي.



لكن مع بداية الاستفاقة من الصدمة الكبرى، وتحت ضغط الرأي العام، بدأت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تتحدث عن هدف آخر للحرب يتمثّل باستعادة المحتجزين، لكنها لم تسع فعليا من أجل ذلك، وبقيت تصريحات قادتها ضريبة شفوية، مراهنة على الحلول العسكرية والنار والدمار أن تأتي بالنتائج. وعندما بدأت عائلات المحتجزين برفع صوتها من أجل استعادتهم، تمت دعوتهم للسكوت ريثما يستكمل التوغّل البري الذي يخدم الهدفين: تدمير حماس واستعادة المخطوفين، ولاحقا أضافت هدفا ثالثا:“منع قيام تهديد عسكري داخل قطاع غزة يهدد إسرائيل”.



لكن رياح غزة لم تجر بما تشتهيه السفن الإسرائيلية. فرغم إلقاء الجحيم على غزة، وارتكاب مذابح بحق المدنيين، وقتل وإصابة أعداد مهولة من المدنيين، لم تُهزم المقاومة الفلسطينية، وما زالت حماس متماسكة وعلى رأسها يحيى السنوار، بخلاف تقديرات وتصريحات إسرائيلية كما يؤكد المعلق السياسي الإسرائيلي ناحوم بارنياع.



وفي مقال نشرته“يديعوت أحرونوت” يوضح بارياع أنه لا توجد صفقات سهلة، ويقدم ثلاث خلاصات فورية من قراءته لتطورات الحرب بعد خمسين يوما، أولها أن حماس ما زالت قوية ويقودها السنوار، وأن الحديث الإسرائيلي عن انهيارها كان مجرد أمنيات، اتفاق الصفقة غير مغلق بالكامل وفيه فجوات وبنود غامضة تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة. ويتوقع بارنياع أن تتكرر الأزمات والمناورات في المراحل القادمة من الصفقة، مؤكدا أنه من الصعب على إسرائيل التراجع عن الصفقة لأن هذا اتفاق التزمت به ويهم الكثير من الإسرائيليين.



معضلة حساسة

علاوة على ضغوط العائلات والناحية الإنسانية، تتخوف إسرائيل من تكرار سيناريو الطيار رون أراد المفقود منذ سقطت طائرته في لبنان عام 1983. وبعدما بدأت إسرائيل تتحّرر من صدمتها المروعة، بدأت أوساط واسعة فيها تتنبه ضمن قراءة أعمق لما جرى ويجري، أن استعادة هؤلاء ليست مجرد“قيمة يهودية عليا” (افتداء الأسرى) كما قال نتنياهو مقتبسا الطبيب والفيلسوف اليهودي الأندلسي موسى بن ميمون، بل هو قيمة استراتيجية حيوية لوعي وثقة الإسرائيليين.



إن بقاء 241 محتجزا إسرائيليا في الأسر داخل المجهول يستبطن مقولة خطيرة عند الإسرائيليين، مفادها أنهم في ساعة الأزمة ولحظة الحقيقة لن يجدوا دولة تحميهم من هجمات، ولا تقوم باستعادتهم في حال وقعوا بالأسر. مثل هذه المقولة في غاية الحساسية بالنسبة لوعي الإسرائيليين، ومن شأنها أن تفقدهم الثقة ليس فقط بالحكومة الفاقدة للشرعية أصلا، بل بالدولة وبقدس الأقداس بالنسبة لهم“الجيش”، وأيضا الثقة بأنفسهم وبمستقبل العيش في البلاد.



يضاف إلى ذلك، معضلة 220 ألف إسرائيلي غادروا منازلهم في المناطق الحدودية في الجنوب والشمال ويرفضون العودة بسبب الخوف وفقدان الثقة.

ولذا، يؤكد رئيس الجناج الأمني- السياسي في وزارة الأمن سابقا الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، أن استعادة كل المحتجزين مهمة وطنية استراتيجية. وفي حديث للإذاعة العبرية صباح اليوم، قال غلعاد إن استعادة كل المحتجزين مهمة من ناحية القيم اليهودية، وغاية مهمة للحفاظ على الأمن القومي وعلى المناعة القومية.



وهذا ما يفسر تصريح أحد المسؤولين البارزين في منطقة غلاف غزة، حاييم لافين، الذي قال أمام عشرات آلاف الإسرائيليين المتظاهرين في تل أبيب ليلة أمس نصرة لعائلات المحتجزين، إنه دون عودة كل المخطوفين لا يوجد انتصار في هذه الحرب.

في مظاهرة تل أبيب التي تم تنظيمها ليلة أمس لاستذكار 50 يوما على“طوفان الأقصى” قال لافين أيضا إنه“علينا التظاهر كل سبت وإطلاق صرختنا حتى عودة الجميع، علينا مواصلة القتال حتى تحريرهم جميعا، بمن فيهم شاؤول أرون وهدار غولدن، وأفراهام مانغيستو وهشام السيد المحتجزين في غزة منذ 2014”.



وتابع لافين وهو رئيس سابق لمجلس“أشكول” أمام المتظاهرين:“هذه المرة لدينا قوة كافية..علينا أن نملأ البلاد بصرخة كبرى”.



وتتجلى القيمة الهامة من ناحية المناعة القومية وثقة الإسرائيليين بأنفسهم التي ما زالت تنزف، في اعتبار محلل الشؤون السياسية والدولية بالقناة 12 العبرية، نداف أيال، الذي يقول في مقال نشرته صحيفة“يديعوت أحرونوت” اليوم، إن“التكافل طبقة مهمة جدا في منظومة الدفاع والحماية الاسرائيلية”، متطابقا بذلك مع رؤية تقليدية لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب الذي يعقد سنويا مؤتمرا حول المناعة القومية، ويؤكد فيه على أن المناعة لا تقل قيمة عن القوة العسكرية في منظومة الحماية والردع، ويشارك في البحث الدائم عن كيفية صيانتها.



وفي مقال بعنوان:“شظايا ضوء” يقول أيال في تحليله، إن“التكافل قيمة عليا وينبغي إثباته قولا وفعلا وصبّ المضمون فيه، ولذلك فإن القرار بالقيام بهذه الصفقة هو قرار جوهري جدا”.



لماذا تتستر إسرائيل على المحتجزين العائدين

هذا المفهوم المتوافق عليه إسرائيليا، يفسّر القرار الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي بإبعاد المحتجزين العائدين من غزة عن الكاميرات، فهذا مرتبط مباشرة بموضوع المناعة ومحاولات تحاشي ما من شأنه زيادة جراح الوعي، ويدمي أكثر الثقة المتشظية منذ السابع من أكتوبر.



في توجيهاتها للصحافة بالامتناع عن مقابلة المحتجزين العائدين، تهدف المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لتحقيق غايتين مرتبطتين بمناعة الإسرائيليين، فهي وبناء على تجربة سابقة مع السيدة الإسرائيلية يوخباد ليفشيتس، تخشى تكرار سيناريو الحديث عن المعاملة الحسنة والإنسانية مع المحتجزين من قبل حماس، فهذا يتناقض مع مساعي شيطنة الحركة ويصب الماء على طاحونة الرواية الفلسطينية في العالم.



ومع ذلك، قالت تسريبات وتصريحات مقتضبة على لسان أقارب المحتجزين، إن حماس عاملتهم معاملة إنسانية، وهذا ما أكده تقرير نشره موقع“واللا” العبري أمس.



في المقابل، يخشى الجانب الإسرائيلي من الكشف عن شهادات محتملة لمحتجزين عائدين عن عمليات تعذيب وتنكيل وكوابيس من شأنها تعميق حالة الخوف في نفوس الإسرائيليين، وزيادة ضغط عائلات المحتجزين لاستعادتهم كلهم بكل ثمن. ولذلك تعمل سلطات الاحتلال على منع مظاهر الاحتفال داخل الضفة الغربية مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال، وذلك ليس انتقاما فقط أو خوفا من ديناميكية تؤجج حالة الاحتقان ورفع منسوب جاهزية الفلسطينيين معنويا للمواجهة، بل من أجل حماية وعي الإسرائيليين من المزيد من التضرّر.



زلزال وحدث جلل



بالنسبة لإسرائيل أيضا، كانت وما زالت عملية“طوفان الأقصى” زلزالا وحدثا جللا خسائره الخطيرة أكبر وأخطر من قتل وإصابة آلاف الإسرائيليين عسكريين ومدنيين، واحتجاز مئات منهم، وخسارة مادية هائلة. فالخسارة الخطيرة كانت وما تزال هي تشّظي الوعي واهتزاز عميق للثقة، فهذا يبدو أحيانا إلى حد بعيد كسرا في الزجاج يحتاج لبحر من الجهود لترميمه وعلى مدار فترة طويلة، من ضمنها التوافق الواسع جدا على ضرورة استعادة كل المحتجزين حتى لو كان الثمن باهظا.



هذه الحاجة الكبيرة في إسرائيل دفعتها للتوجه مجددا ليلة أمس للرئيس الأمريكي جو بايدن المتواجد في عطلة عيد، كي يطلب تدخل قطر للضغط على حماس لإخراج الدفعة الثانية من تبادل الأسرى.



ويبدي مراقبون إسرائيليون ارتياحهم من لعب بايدن دور الوسيط الكفيل لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، علاوة على“الدور الهام الذي تؤديه مصر هذه المرة أيضا” كما قال عاموس غلعاد، ومعلق الشؤون الشرق أوسطية في القناة 12 إيهود يعاري وغيرهما ممن يدعون للتشديد على حيوية مصر وعدم التركيز على دور قطر“القريبة من حماس والراعية لها”.



“كان الهدف المركزي للعملية في السابع من أكتوبر هو إشاعة مشاعر رعب في نفوس الإسرائيليين، وقد نجحت حماس في ذلك للأسف”، هذا ما يقر به المحلل للعسكري في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل اليوم الأحد، فيقول على غرار مراقبين إسرائيليين آخرين في تحليله، إن يحيى السنوار يواصل“اللعب على الأعصاب” ويدير حربا نفسية بدأ بها في السابع من أكتوبر وسيواصلها في المراحل القادمة.



وحول ذلك يقول هارئيل:“هذه ليست مفاجأة، فالسنوار يحاول تصعيد الحرب النفسية ضد إسرائيل، وكان من الواضح أنه سيحاول إدارة حرب نفسية ضدها من أجل زيادة وسائل الضغط التي بحوزته. ففرض الخوف وترهيب الإسرائيليين بشكل كبير كان واحدا من أهداف هجمات السابع من أكتوبر، وبشكل مؤسف، نجحت حماس في تحقيق هذا الهدف بالكامل. ومن ناحية السنوار، لا سبب لعدم مواصلة ذلك”.



هارئيل الذي شكّك بالنجاح العسكري الإسرائيلي خلال الاجتياح البري منذ السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، يرى أن التأخير ليلة أمس في إتمام الدفعة الثانية من الاتفاق مع حماس، إشارة تحذير لتتمة الصفقة. معتبرا أن تأجيل الحرب الذي يتطلع له السنوار، ينبغي أن لا يبقى للأبد، وعلى إسرائيل أن تقرر خلال أسبوع حيال مستقبل استمرارية المعارك.



بدون تحقيق الهدف.. وقف الحرب يعني هزيمة إسرائيل



ويعّبر المحاضر في علوم الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب، البروفيسور أيال زيسر، عن رغبة أوساط إسرائيلية واسعة بالاستمرار في الحرب رغم الخوف المذكور.

وفي حديث للإذاعة العبرية العامة، قال زيسر إنه يأمل ألا تنسى إسرائيل هدفها المركزي من هذه الحرب. وتبعه في ذلك محلل الشؤون الفلسطينية، المستعرب آفي سخاروف، الذي يقول في مقال نشرته صحيفة“يديعوت أحرونوت” إن السنوار يحاول التغرير بنا لمنع الاستمرار في الحرب. ويتابع:“إذا توقفت إسرائيل عن الحرب دون تدمير حماس، ستدفع ثمنا غاليا في العقود القادمة أمنيا واقتصاديا”.



هذا ما يؤكده معلقون آخرون في صحيفة“يسرائيل هيوم” وفي قنوات التلفزة العبرية التي بات عدد كبير من محلليها جنودا مجندين للحرب دون محاولة إخفاء ذلك. وهذا ما دفع المعلقة المختصة في نقد الإعلام، ياسمين هليفي، للقول في صحيفة“هآرتس” اليوم، إن السنوار يواصل التهكم علينا، ورجالات الأمن الإسرائيليون المتكبّرون عندنا لم يتعلموا شيئا.



وتابعت بالقول:“لو شاهد السنوار قنوات التلفزة العبرية، لاكشتف متفاجئا أن الخبراء الأمنيين المنتفخين الغارقين بالثرثرة لم يتعلموا شيئا”.-(وكالات)

