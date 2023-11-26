الاحتلال يلقي 40 ألف طن متفجرات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس المكتب
الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي
ارتكبها الاحتلال.
وأضاف معروف
لـ"الجزيرة نت": قوات الاحتلال خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية
والمنازل، وألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.
وتابع: جرائم الاحتلال
وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات، والتواصل مع العالم الخارجي صعب.
وأشار إلى أن"ثلث
سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، وكل المؤسسات الدولية غائبة عن
القطاع، مشددا على حاجتهم إنشاء مستشفى ميداني كبير.
وأكد معروف أن مستشفى
الشفاء يفتقر إلى جميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام، مشددا على أن ادعاءات
الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء استغباء لوسائل الإعلام.
وأوضح أن "القنابل
التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل".
وأردف: مئات من
الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل
غزة غير صالحة للعيش.
واستكمل": عدد
الأطفال الذين قتلوا بغزة يفوق عددهم في كل الصراعات بالعالم العام الماضي.
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