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الاحتلال يلقي 40 ألف طن متفجرات في غزة

11/26/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال.

وأضاف معروف لـ"الجزيرة نت": قوات الاحتلال خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل، وألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

وتابع: جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات، والتواصل مع العالم الخارجي صعب.

وأشار إلى أن"ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، وكل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع، مشددا على حاجتهم إنشاء مستشفى ميداني كبير.

وأكد معروف أن مستشفى الشفاء يفتقر إلى جميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام، مشددا على أن ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء استغباء لوسائل الإعلام.

وأوضح أن "القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل".

وأردف: مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش.

واستكمل": عدد الأطفال الذين قتلوا بغزة يفوق عددهم في كل الصراعات بالعالم العام الماضي.

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