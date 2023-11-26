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استشهاد عدد من قادة حماس (أسماء)

11/26/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، ثلة من قادتها الأبطال؛ وهم:

الشهيد القائد: أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال.

والشهداء القادة:

الشهيد القائد: وائل رجب

الشهيد القائد: رأفت سلمان

الشهيد القائد: أيمن صيام

وأشارت كتائب القسام إلى أن هؤلاء الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.

وختمت البيان بقولها: "نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين.، "وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

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