استشهاد عدد من قادة حماس (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت كتائب القسام في
بيان صادر اليوم الأحد، ثلة من قادتها الأبطال؛ وهم:
الشهيد القائد: أحمد
الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال.
والشهداء القادة:
الشهيد القائد: وائل
رجب
الشهيد القائد: رأفت
سلمان
الشهيد القائد: أيمن
صيام
وأشارت كتائب القسام إلى أن هؤلاء الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.
وختمت البيان بقولها:
"نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على
المحتلين.،
"وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".
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