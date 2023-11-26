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الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

11/26/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات متفرقة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اعتقلت أمس السبت منفذ عملية حوارة خلال اقتحام جنين ، وذلك بعد 3 أشهر من تنفيذه عملية إطلاق النار أدت الى مقتل إسرائيليين إثنين.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس ، ونقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال .
وطالت الاقتحامات والمداهمات عشرات المنازل التي تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

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