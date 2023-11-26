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الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة ليس بعيداً عن العدوان في غزة

11/26/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان اليوم الأحد، إنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يُصعّد حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته"، مضيفةً أنّ "ما حدث الليلة الفائتة في جنين شاهد على حجم العدوان والإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني".
ونعت "الجهاد" في البيان شهداء جنين ونابلس الأبطال، وفي مقدّمتهم القائد الكبير في سرايا القدس، المجاهد أسعد الدمج، مؤكدةً أنّ "ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيداً عن العدوان في غزة، وهي حرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وتنفيذ مخطط الضم والتوسّع الاستعماري".
وأكّد البيان "مواجهة هذه الحرب في كل مكان"، مشدداً على أنّه "لن يستسلم شعبنا أمام هذا العدوان والإرهاب، وسنقاتل العدو بكل ما نملك ونحن على ثقة بأن الباطل الصهيوني سينتهي وسيزول".
ووجّه بيان حركة الجهاد الإسلامي التحية للشعب الفلسطيني في كل مكان، داعياً الجماهير إلى "استمرار الدعم والإسناد للمقاومة ولغزة الباسلة وجنين الثائرة".
وأكّد البيان في الختام "أهمية انخراط كل القوى الوطنية والتيارات الشعبية في معركة الدفاع عن وجودنا وأرضنا ومقدّساتنا".
واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بعدوان للاحتلال على جنين ونابلس، فجر اليوم الأحد، خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، وخلال محاصرة الاحتلال المستشفى الحكومي ومقرّ جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، وتصدّى المقاومون في مدينة جنين للاحتلال الذي استخدم الطائرات الانقضاضية المسيّرة وسلاح القنّاصة.

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