حسن تعامل حماس مع الأسرى يقصف جبهة الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Alghad Newspaper) إسلام البدارنة

طيلة أيام شنّها الحرب على قطاع غزة، تأتي الرياح بما لا تشتهيه سفن الاحتلال الاسرائيلي بتلقيهم ضربة تلو الأخرى تنسف أكاذيبه وتدحض افتراءاته ضد حركة المقاومة (حماس)، وكانت أحدثها عن تعامل الأخير مع أسرى الاحتلال الاسرائيلي الذي جاء عكس ما كان يروج له مرارًا وتكرارًا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى.



منذ حوالي شهر، ومن تلك اللحظة التي أفرجت فيها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عن أول أسيرتين لدواعٍ إنسانية لاحظ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ردات فعل الأسرى المفرج عنهم من قبل الحركة، حيث كانت مملوءة بالود واللطف، حاملين الابتسامات على وجنتيهم عند وداع مقاتلي حماس.





بعد الاعلان عن بدء عملية تبادل الأسرى بين الطرفين خلال فترة الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، بدأ مترجمو لغة الجسد بتفسير تصرفات الأسرى "اللطيفة" على أنها نابعة منهم نتيجة حسن المعاملة والرعاية الطبية والنفسية التي تلقوها خلال فترة احتجازهم لدى حركة المقاومة (حماس).وسرعان ما أضاءت التقارير الإعلامية على مقاطع الفيديو التي انتشرت للحظات تسلّم الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين في اليومين السابقين، لتشكل صدمةً عارمةً في الشارع المحتل، واعتباره هدفاً ذاتياً في مرمى الاحتلال.

وتشير التقارير الصادرة عن المستشفيات الإسرائيلية الـ3 التي نقل إليها الأسرى بعد خروجهم من غزة بعد تسليمهم من قبل حماس يوم الجمعة، إلى أن وضعهم الصحي جيد ولا يوجد لديهم مشاكل طبية، ما يدل على أنهم تلقوا رعاية طبية جيدة وبشكل مستمر، فيما لم تتحدث المستشفيات لا عن كدمات أو آثار ضرب وتعذيب على أجساد الأسرى، بمعنى أنهم لم يتعرضوا لا لاعتداءات ولا للتنكيل داخل قطاع غزة على عكس ما كانت تروج له سلطات الاحتلال وما يشار له داخل الأوساط الإسرائيلية، وفق تقارير عبرية.

فرق "واضح" في التعامل

يتعامل الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود مع الأسرى الفلسطينين بأبشع الوسائل والطرق على عكس حركة المقاومة (حماس)، فهي لا تضع في حسبانها أدنى مسميات "الحالات الانسانية"، والتي تعد أبزرها الأسير أحمد مناصرة وقصته الشهيرة مع تطرف الاحتلال ووحشيته، وهلمّ جرّا.





بدأت مقاطع الفيديو للأسرى من كلا الجانبين القديمة والجديدة منه بالانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، وكان الغرض منها تسليط الضوء على فرق التعامل لكلٍ منهم مع الأسرى لديهم.